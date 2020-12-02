NBC: в США малый бизнес едва держится на плаву из-за коронавируса

В результате пандемии коронавируса малый бизнес в США понёс ошеломляющие потери и едва держится на плаву, что особенно стало заметно в предпраздничный сезон, передаёт NBC News. Хотя, как отмечает канал, пандемия также стала манной небесной для онлайн-торговли, для того чтобы малые предприятия всё же выжили, им необходим приток старых и новых клиентов.

Уже почти 40 лет семья Дженни Бергман управляет магазином West Side Kids на Манхэттене. Праздники должны быть для неё самым оживлённым периодом.

Как обычно у вас проходят ноябрь-декабрь?

ДЖЕННИ БЕРГМАН, владелец West Side Kids: Сейчас бы у меня не было времени с вами болтать. (Смеётся.)

Как и на многих небольших предприятиях, ноябрь и декабрь генерируют около трети её годовой выручки. Однако в этом году…

ДЖЕННИ БЕРГМАН: Сейчас, я бы сказала, что мы едва держимся на плаву.

…объём её бизнеса сократился на ошеломляющую величину — 60 процентов.

Сколько ещё так будет продолжаться?

ДЖЕННИ БЕРГМАН: Не знаю. Ещё несколько месяцев?

Она надеется, что сумеет выжить, однако это удалось не всем.

СТЕФАНИ РУЛ, старший деловой корреспондент NBC News: По состоянию на сентябрь более 20 процентов малых предприятий в Нью-Йорке закрылось из-за COVID-19. По всей же стране этот показатель достиг 25 процентов.

В некоторых городах дела обстоят ещё хуже: в Сан-Франциско закрылась почти половина малых предприятий, а в Вашингтоне, Портланде, штат Орегон, и Сан-Антонио закрытыми остаётся около трети.

МАККЕНЗИ ФАРКЕР, владелец магазинов Lockwood: Прямо сейчас мы просто надеемся, что переживём сезон 2020/2021.

Впервые с Маккензи Фаркер мы встретились этой весной. Тогда она вновь открыла свои пять магазинов. Ради повышения продаж она расширила свой бизнес в интернете. Она разбила палатку на своём заднем дворе — и обратилась в соцсети.

МАККЕНЗИ ФАРКЕР: Период с 10 утра до часу дня — это лучшее время для покупок.

Насколько решающим будет следующий месяц?

МАККЕНЗИ ФАРКЕР: Обычно, начиная с субботы и до Рождества, вырученные деньги покрывают все наши долги, а также идут на выплату премий персоналу и медстраховку. Кроме того, мы платим за следующую партию товаров.

В то время как малый бизнес борется за выживание, в корпоративном сегменте, где есть возможность сбивать цены, наблюдается рост онлайн-продаж. Продажи у Amazon подскочили на 37 процентов, у Walmart — почти на 70 процентов, а у Target — на невероятные 155 процентов.

Однако способы поддержать местный бизнес существуют. Сначала проверьте их сайты, так как многие из них предлагают опцию онлайн-покупок, а также выдачи заказов через окно. В соцсетях вы можете продвигать те магазины, которые для вас важны. И самый лёгкий способ — раздавайте подарочные сертификаты ваших любимых магазинов.

Что нужно сделать, чтобы малый бизнес выжил и по-прежнему процветал?

ДЖЕННИ БЕРГМАН: Нам нужно, чтобы к нам вернулись наши клиенты. Нам нужно, чтобы люди закупались у себя на районе, причём не просто повторяли эту мантру, а занимались этим на деле.

Стефани Рул, NBC, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2020 года.