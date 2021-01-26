Euronews: в Давосе обсуждают гендерное влияние пандемии

Вопросы гендерного равенства в период экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, находятся в центре внимания участников Давосского экономического форума, который из-за карантина тоже проходит в онлайн-формате. По мнению участников дискуссий, ухудшение экономической ситуации особенно негативно отразилось на женщинах, которые обычно занимают на рынке труда менее стабильную позицию, передаёт Euronews.
Вопрос гендерного равенства — в центре внимания участников Давосского экономического форума, который в этом году проходит в онлайн-формате. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что пандемию нужно рассматривать в гендерном ракурсе.
АНН ЛИНДЕ, глава МИД Швеции: Ухудшение экономической ситуации особенно сказалось на женщинах, потому что женщины занимают на рынке труда менее стабильную позицию. Проблема неустойчивой занятости зачастую наблюдается в теневых секторах экономики. Я бы даже сказала, что рецессия наступила именно для женщин и девушек.
Во Франции число случаев насилия по отношению к женщинам во время пандемии выросло более чем на 40 процентов. Но министр по вопросам гендерного равенства Франции Элизабет Морено утверждает, что принимаемые правительством меры начали приносить плоды.
ЭЛИЗАБЕТ МОРЕНО, министр по вопросам гендерного равенства: Мы приняли целый ряд мер, чтобы поддержать женщин в период пандемии, чтобы у них была гарантированная возможность связаться с ассоциациями и полицией в случае необходимости. В последнее время мы наблюдаем, что уровень насилия снижается, несмотря на то что пандемию всё ещё не удалось взять под контроль. Но похоже, что действия правительства, благотворительных организаций и компаний, которые предоставляют услуги женщинам, страдающим от насилия, помогают изменить ситуацию.
Международная организация труда ранее предупредила, что пандемия может свести на нет прогресс, достигнутый в последние десятилетия в вопросах равенства на предприятиях. Участники Давосского форума выразили уверенность, что власти, бизнес и гражданское общество должны работать сообща, чтобы процесс восстановления был равноправным.
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