Independent: «кризис стоимости жизни вышел из-под контроля» — Великобритании грозит самое резкое снижение уровня жизни за столетие

Британцам грозит самое значительное снижение уровня благосостояния за столетие на фоне роста стоимости жизни и падения доходов в стране, пишет The Independent. По данным аналитического центра Resolution Foundation, в ближайшие два года число британцев, которые живут в «абсолютной нищете», может возрасти до 14 млн человек, а к 2026 году ситуация может усугубиться настолько, что в условиях бедности будет жить каждый третий ребёнок.

Великобритания оказалась перед «ужасающей» перспективой наибольшего снижения уровня жизни за столетие, сообщает The Independent со ссылкой на прогноз Resolution Foundation.

По данным аналитического центра, на страну надвигается «беспрецедентная депрессия заработной платы», которая продлится два десятилетия, так как уже к середине следующего года растущая инфляция сведёт на нет годы роста благосостояния британцев.

При этом в ближайшие два года пополнить ряды 11 млн британцев, которые уже живут в «абсолютной нищете», могут ещё 3 млн человек. Между тем к 2026 году бедность среди несовершеннолетних жителей страны может достичь самого высокого уровня с 1990-х годов — почти каждый третий ребёнок рискует оказаться в бедственном финансовом положении.

«В ближайшие два года реальные доходы обычных домохозяйств упадут на три тысячи фунтов — это самое большое сокращение за последние сто лет, и ещё три миллиона человек могут оказаться в абсолютной нищете», — приводит издание слова представителя Resolution Foundation Лалиты Три.

По её словам, для решения этой проблемы необходимо не только вмешательство британского правительства для борьбы со стремительно растущими расходами на жизнь, но и «радикальные политические меры». В аналитическом центре подчеркнули, что в противном случае доходы семей по всей Великобритании упадут на 5% в этом финансовом году и на 6% — в следующем.

С не менее мрачными прогнозами выступили в Банке Англии и в лондонском Сити. В органе, выполняющем функции центрального банка Соединённого Королевства, заявили о затяжной рецессии, которая начнётся в этом году. А в крупнейшем деловом и финансовом центре страны предупредили, что инфляция с января по апрель поднимется до 18%.

По мнению теневого министра финансов Абены Оппонг-Асаре, исследование показывает, насколько в стране «вышел из-под контроля кризис стоимости жизни». «При нынешнем руководстве наш уровень жизни отстаёт от других стран, и правительство не предпринимает никаких действий для выхода из этого кризиса», — заявила член оппозиционной Лейбористской партии.

Несмотря на столь мрачные прогнозы Лиз Трасс, которая, как ожидается, в понедельник одержит победу в борьбе за лидерство в Консервативной партии, а значит, станет следующим премьер-министром, заявила, что прямая поддержка британцев будет лишь третьим её приоритетом в борьбе с кризисом стоимости жизни. Своими основными задачами она назвала снижение налогов и введение мер по повышению надёжности поставок энергоресурсов.

В то же время лидер Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс напомнил, что в поддержке нуждаются не только британцы, но и предприятия, которым предстоит «чрезвычайно трудное время». Он призывает нового премьер-министра, кто бы ни занял этот пост после Бориса Джонсона — Лиз Трасс или Риши Сунак, — ввести пакет мер поддержки, аналогичный по масштабам тому, который был предоставлен бизнесу во время пандемии коронавируса. «Предприятия рассматривают вопрос о том, закрываться ли им на зиму и открываться ли вообще вновь»,— предупредил Росс.

Тревогу также вызывает состояние инвестиций в британский бизнес. Как пишет The Independent со ссылкой на доклад аналитического центра Institute for Government, низкий уровень инвестиций привёл к снижению темпов роста в Великобритании, причём ситуация усугубилась после брексита.