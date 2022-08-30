Independent: правительство Великобритании готово поступиться своими ценностями — лишь бы заработать

По данным издания The Independent, в просочившемся письме министра внешней торговли Энн-Мари Тревельян к парламенту было заявлено, что тема защиты прав человека не будет упоминаться в ходе обсуждений торговых сделок в будущем. Кардинальная смена позиции происходит на фоне того, как Великобритания пытается подписать торговое соглашение со странами Персидского залива. Некоторые из них — Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ — известны своей плохой репутацией в области соблюдения прав человека, пишет The Independent.

В октябре прошлого года министр заявила палате общин, что торговля «не будет осуществляться в ущерб правам человека», напоминает издание. А уже в октябре 2020 года Лиз Трасс, которая, как ожидается, станет премьер-министром в следующем месяце, произнесла знаменательную речь, в которой она утверждала, что «ориентированная на ценности» торговая политика Великобритании будет направлена на «распространение фундаментальных ценностей», таких как права человека во всём мире, пишет The Independent.

Однако в июне этого года парламент Великобритании выразил обеспокоенность после того, как правительство незаметно исключило такие понятия, как «права человека» и «верховенство права», из списка целей переговоров по торговой сделке с Советом сотрудничества арабских государств стран Персидского залива, отмечает The Independent.

На этой неделе министр внешней торговли ответила депутатам и изложила свою позицию, которая сильно отличается от прежней. «Великобритания является ведущим защитником прав человека во всём мире, и правительство по-прежнему привержено продвижению всеобщих прав человека», говорится в письме от 23 августа, с которым ознакомилась The Independent.

«МИД Великобритании возглавляет эту работу в правительстве, и она осуществляется отдельно от экономических вопросов», — сообщается в письме министра. «Хотя аспекты торговой политики могут предоставить возможность для решения других вопросов в двусторонних отношениях, соглашения о свободной торговле, как правило, не являются наиболее эффективным или целенаправленным инструментом для продвижения вопросов прав человека», — цитирует The Independent слова Энн-Мари Тревельян.

Бурная реакция борцов за права человека не заставила себя ждать: «Ответ министра торговли подтверждает наши самые большие опасения, что права человека даже на словах не будут учтены в предстоящем торговом соглашении с Персидским заливом», — заявил Сайед Ахмед Альвадаи, сооснователь Бахрейнского института прав и демократии. Он добавил: «Правительство беззастенчиво отказывается включать даже упоминание о правах человека в свою торговую сделку, несмотря на то что имеет дело с некоторыми из самых жестоких государств на планете. Суть в том, что диктаторы Персидского залива будут уверены, что, когда дело дойдёт до бизнеса с Великобританией, права человека будут полностью исключены из обсуждения», пишет The Independent.

Великобритания отчаянно пытается подписать торговые соглашения со странами по всему миру, чтобы показать преимущества своего выхода из Таможенного союза ЕС. Одновременно с этим права человека — болезненный вопрос для некоторых стран, с которыми Великобритания хочет заключить сделки, отмечает издание.

Изменения в политике правительства разительны по сравнению с тем, что провозглашалось ещё недавно. В октябре 2020 года Лиз Трасс, тогдашний министр торговли, выступила со знаковой речью о «британском видении свободной торговли, основанной на ценностях». Тогда она заявила, что Великобритания покинула Европейский союз не для того, чтобы ей навязывали ценности другой страны: «Мы поддерживаем правильную глобализацию, основанную на общих ценностях, помогая вести борьбу за свободный рынок, свободное общество, права человека и более зеленый мир», сообщает The Independent.

Сара Олни, спикер от Партии либерал-демократов по вопросам экономики, прокомментировала письмо министра парламентёрам словами: «Совершенно ясно, как мало внимания это консервативное правительство уделяет соблюдению прав человека на международной арене», подытожило The Independent.