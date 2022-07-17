France 24: «дискуссия о ценностях» — принц Саудовской Аравии напомнил Байдену о прегрешениях Америки

Эр-Рияд подтвердил, что встреча Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом началась с пикировки на тему ценностей. Выслушав заявления президента США по поводу убийства журналиста Джамаля Хашукджи, принц указал собеседнику на нарушения прав человека со стороны Вашингтона и его союзников, сообщает France 24. По данным канала, в МИДе Саудовской Аравии также отметили, что решение о наращивании добычи нефти, которого давно добиваются от своего союзника США, будет принято только по результатам дискуссии в ОПЕК+, в которую входит и Россия.

ФРАНСУА ПИКАР, корреспондент France 24 — с включением из Джедды (Саудовская Аравия): Здесь, в Джедде, саудовская сторона подтвердила информацию о том, что трёхчасовая встреча между президентом США и наследным принцем Саудовской Аравии действительно начиналась в весьма прохладной обстановке.





Когда Джо Байден заговорил о Джамале Хашукджи, принц в ответ напомнил о тюрьме Абу-Грейб и об убийстве Ширин Абу Акле (журналистка Al Jazeera, убитая в мае израильскими солдатами на западном берегу Иордана. — ИноТВ), вступив таким образом в дискуссию по поводу ценностей.





Эту информацию подтвердил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан, который также сообщил, что хотя США и остаются для эр-Рияда стратегическим партнёром номер один, вопрос наращивания добычи нефти зависит от ОПЕК+. А под «плюсом» в ОПЕК+ подразумевается в том числе и Россия.





Итак, министр заявил, что США остаются главным стратегическим партнёром для Саудовской Аравии, однако, цитирую, «это не значит, что мы не можем налаживать стабильное партнёрство с другими странами мира».





Саудовская Аравия в течение последних суток перед отбытием Джо Байдена явно была в центре внимания. А американский президент, по всей видимости, почти что признал, что ранее отвлекался от ситуации в регионе — ведь он ранее на встрече заявил региональным лидерам, что США оттуда никуда не денутся.

Дата выхода в эфир 17 июля 2022 года.