ABC News: «позорное» приветствие — визит Байдена в Саудовскую Аравию критикуют со всех сторон
В ходе важного визита в Саудовскую Аравию президент Байден поприветствовал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана толчком кулака о кулак — и спровоцировал таким образом возмущённую реакцию со стороны многих наблюдателей. Президент надеется добиться снижения цен на нефть и бензин в Америке, а также поспособствовать стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Однако ранее Байден обещал за убийство журналиста Джамаля Хашукджи низвести королевство до статуса «государства-изгоя», и по поводу этого визита — как и по поводу приветствия — ныне задают немало вопросов по всему миру.
Президент прилетел в Саудовскую Аравию напрямую из Израиля после того, как эр-Рияд предпринял исторический шаг, открыв своё воздушное пространство для всех гражданских авиакомпаний, в том числе и израильских, что стало важнейшей вехой на пути к нормализации отношений между этими двумя ближневосточными государствами. После этого Байден прибыл во дворец, поприветствовав наследного принца на публике — и под объективами многочисленных журналистов.
Встреча американской делегации с принцем и его министрами продолжалась около двух часов. На пресс-конференции после переговоров президент Байден объявил о достижении многочисленных договорённостей в плане мирного урегулирования и сотрудничества в области технологий и энергетики. Кроме того, президент сообщил, что в самом начале встречи поднял тему убийств Хашукджи, организатором которого, как считают в американских разведывательных ведомствах, был наследный принц.
А о том, как президент сегодня отвечал на вопросы по поводу визита, нам расскажет наш старший корреспондент Мэри Брюс, которая сопровождала президента в ходе поездки в Саудовскую Аравию.
Именно такую фотографию надеялись увидеть в Саудовской Аравии — а вот в США она вызвала возмущение: президент Байден толчком кулака о кулак приветствует наследного принца королевства Мухаммеда ибн Салмана — человека, который, как заключили в Америке, «заказал» убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
В ходе предвыборной кампании Байден обещал заставить Саудовскую Аравию поплатиться за это убийство и сделать из страны мирового изгоя. Но сегодня королевство с большим удовольствием опубликовали этот снимок, запечатлевший тёплое приветствие между лидерами.
После этого наследный принц принял у себя президента Байдена, а также лидеров стран региона.
ЖУРНАЛИСТ: Господин Байден, так Саудовская Аравия — всё ещё изгой?
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