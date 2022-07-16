ABC News: «позорное» приветствие — визит Байдена в Саудовскую Аравию критикуют со всех сторон

Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну изгоя за нарушения прав человека. Однако теперь прибыл в эту страну с официальным визитом и тепло поприветствовал наследного принца королевства Мухаммеда ибн Салмана прикосновением кулака о кулак. Как сообщает ABC News, снимки этого жеста, тут же облетевшие весь мир, вызвали волну возмущения в США и за рубежом. Сам же Байден убеждён, что визит всё равно был необходим, ведь Вашингтону нужна поддержка эр-Рияда, чтобы остановить рост цен на бензин.

В ходе важного визита в Саудовскую Аравию президент Байден поприветствовал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана толчком кулака о кулак — и спровоцировал таким образом возмущённую реакцию со стороны многих наблюдателей. Президент надеется добиться снижения цен на нефть и бензин в Америке, а также поспособствовать стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Однако ранее Байден обещал за убийство журналиста Джамаля Хашукджи низвести королевство до статуса «государства-изгоя», и по поводу этого визита — как и по поводу приветствия — ныне задают немало вопросов по всему миру.

Президент прилетел в Саудовскую Аравию напрямую из Израиля после того, как эр-Рияд предпринял исторический шаг, открыв своё воздушное пространство для всех гражданских авиакомпаний, в том числе и израильских, что стало важнейшей вехой на пути к нормализации отношений между этими двумя ближневосточными государствами. После этого Байден прибыл во дворец, поприветствовав наследного принца на публике — и под объективами многочисленных журналистов.

Встреча американской делегации с принцем и его министрами продолжалась около двух часов. На пресс-конференции после переговоров президент Байден объявил о достижении многочисленных договорённостей в плане мирного урегулирования и сотрудничества в области технологий и энергетики. Кроме того, президент сообщил, что в самом начале встречи поднял тему убийств Хашукджи, организатором которого, как считают в американских разведывательных ведомствах, был наследный принц.

А о том, как президент сегодня отвечал на вопросы по поводу визита, нам расскажет наш старший корреспондент Мэри Брюс, которая сопровождала президента в ходе поездки в Саудовскую Аравию.

Именно такую фотографию надеялись увидеть в Саудовской Аравии — а вот в США она вызвала возмущение: президент Байден толчком кулака о кулак приветствует наследного принца королевства Мухаммеда ибн Салмана — человека, который, как заключили в Америке, «заказал» убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

В ходе предвыборной кампании Байден обещал заставить Саудовскую Аравию поплатиться за это убийство и сделать из страны мирового изгоя. Но сегодня королевство с большим удовольствием опубликовали этот снимок, запечатлевший тёплое приветствие между лидерами.

После этого наследный принц принял у себя президента Байдена, а также лидеров стран региона.

ЖУРНАЛИСТ: Господин Байден, так Саудовская Аравия — всё ещё изгой?

Как рассказал Байден журналистам впоследствии, о Хашукджи он всё-таки упомянул — причём в самом начале встречи.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: По этому вопросу я выразился открыто и прямо — и свою позицию я обозначил как нельзя чётко. Я открыто сказал, что если американский президент будет молчать по вопросам прав человека, это будет противоречить и основным ценностям нашей страны, и моим собственным убеждениям. Тогда Байдену задали вопрос о том, как отреагировал на это принц. ДЖО БАЙДЕН: По сути он сказал, что лично в этом не виноват. Я же указал, что, по моему мнению, вина лежит именно на нём. Газета The Washington Post, на которую работал Хашукджи, назвала «кулачное» приветствие «позорным», отметив, что оно дало наследному принцу «то искупление, которого он так отчаянно добивался». ЖУРНАЛИСТ: Вас очень много критикуют за то, что вы поприветствовали принца кулаком. Байден смеётся. Но когда президенту задали вопрос о невесте Хашукджи, он перешёл на более серьёзный тон. Женщина сегодня обратилась к президенту в Twitter, заявив, что кровь следующей жертвы Мухаммеда ибн Салмана будет на его руках.

ДЖО БАЙДЕН: Печально, что она так считает. Я ничего не замалчивал тогда, и не замалчиваю сейчас. Байден выразил мнение, что его визит оказался полезным, сообщив, что эр-Рияд поможет добиться снижения цен на бензин в США. ДЖО БАЙДЕН: И я делаю всё, что в моих силах, чтобы нарастить поставки в США — и, по моим ожиданиям, они будут увеличены.

По словам президента, эффект от таких подвижек американцы ощутят на заправках уже в ближайшие недели. Упомянул президент и достижения в плане региональной безопасности: Саудовская Аравия сегодня объявила, что в рамках нормализации отношений с Израилем открывает воздушное пространство для израильских самолётов. ДЖО БАЙДЕН: Это важная новость.

А Мэри Брюс с нами с прямым включением из Саудовской Аравии. Мэри, президент, разумеется, помнит, что ранее, в ходе предвыборной кампании, обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя — но сейчас он находится там, и, как вы отметили, приветствует принца и проводит с ним встречу. И мы знаем, что президенту нужно — об этом он говорил и в вашем репортаже: он хочет добиться снижения цен на бензин в США. Поэтому всё это — несомненно, расчётливый ход со стороны Белого дома. МЭРИ БРЮС, старший корреспондент ABC News в Белом доме: А кроме того, Дэвид, президент заранее понимал, что столкнётся с таким осуждением — но на этот риск он был готов пойти. С точки зрения президента, всё это стоило того, чтобы попытаться хоть немного облегчить положение американцев. Между тем, даже если Саудовская Аравия будет в состоянии нарастить поставки нефти, насколько это улучшит положение американцев, пока не вполне ясно. Зато ясно, что этот визит и эти фотографии — это именно то, чего хотел эр-Рияд. Дэвид? С нами была Мэри Брюс, которая сопровождает президента в его ближневосточном турне. И снова большое вам спасибо, Мэри!