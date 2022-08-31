Fox News: оставшаяся без дешёвой электроэнергии Европа скатывается в «нищету» и «средневековье»

Без дешёвых энергоносителей вся Европа стремительно «скатывается в нищету», считает ведущий Fox News Такер Карлсон. В Германии кончились дрова, и теперь жители страны рубят лес и топят им своё жильё — прямо как во времена Средневековья. А ведь ещё в прошлом году домохозяйств, которые таким устаревшим образом обогревали дома, было лишь около 6%.

Европа скатывается в нищету. Самый передовой континент на планете, родина западной цивилизации, нашей цивилизации, очень быстро беднеет, стремительно деградируя. Всего год назад Европа была передовой частью света. К примеру, подавляющее большинство европейцев отапливали свои дома природным газом, как это делают в современном мире.

В Германии, богатейшей стране континента, только около 6 процентов домохозяйств, большинство из которых сельские, отапливались дровами. И этого можно было ожидать, учитывая, опять же, что Германия — это современная промышленно развитая страна, в которой есть центральное отопление, внутренняя канализация и все остальные удобства, присущие современному обществу, которое давно переросло Средневековье. В прошлом году только около 6 процентов немцев использовали дрова для отопления своих домов, но ситуация резко изменилась. Спрос на дрова в Германии вырос так быстро, что покупать уже нечего — их попросту нет! Теперь отчаявшиеся немцы сами рубят дрова и рыскают по лесу в поисках источников тепла, как делали их предки.

Некоторые жители Германии берут дело в свои руки, прибегая к решениям, которые могут показаться старомодными. Примерно в двух часах езды от Берлина жители этого небольшого городка используют в качестве топлива древесную щепу. «Мы должны быть инновационными, — говорит организатор проекта, — если мы не будем действовать сами, а будем полностью полагаться на правительство в вопросе решения кризиса, то у нас ничего не выйдет». Эта горелка скоро обогреет большую часть этой деревни из 60 человек.

Хотя они и называют это биомассой, но это — древесина. Они снова топят дровами — прямо как в Средневековье. И это — в Германии. В Польше семьи целыми днями стоят в очереди, чтобы купить уголь. Это происходит не в 1910 году, а прямо сейчас! Машины выстроились в очередь возле угольных шахт в надежде получить топливо. Это за гранью воображения! Один 57-летний поляк заявил агентству Reuters следующее: «Люди спят в своих машинах. Я помню коммунистические времена, но мне и в голову не могло прийти, что мы можем вернуться к чему-то ещё худшему». И оно пришло — пришло нечто ещё худшее.

Правительство Франции объявило о нормировании электроэнергии предстоящей зимой. Буквально на днях у Франции было так много энергии, что она экспортировала её в другие страны, она была нетто-экспортёром электричества. Теперь тепла во Франции не будет хватать всем жителям страны, чтобы не замёрзнуть.

В Великобритании 70 процентов ресторанов собираются закрыться, насовсем. Почему? Потому что, когда наступит зима, их владельцы не смогут позволить себе платить за тепло и свет. Всё это происходит по всей Европе, в каждой стране. Вы спросите, почему это происходит, а ответ предельно простой: Европа столкнулась с нехваткой энергии.

Дешёвая энергия жизненно необходима: она — ключ ко всему тому, к чему стремится нормальное общество: процветанию, безопасности, увеличению продолжительности жизни граждан — всё зависит от дешёвой электроэнергии. Но в Европе её больше нет, и в результате всё очень быстро разваливается. Ожидается, что в ближайшие месяцы стоимость электроэнергии в Европе вырастет на сотни процентов.

Дата выхода в эфир 30 августа 2022 года