Sky News: живущие на пособия британцы уже не могут сводить концы с концами

Получающим пособия британцам требуется дополнительная помощь, чтобы пережить кризис на фоне постоянно растущей стоимости жизни, сообщает Sky News. При этом особенно сложно приходится родителям-одиночкам в период летних каникул. Комитет по труду и пенсиям опубликовал доклад, в котором призывает пересмотреть политику отчислений и позволить получателям пособий оставлять больше денег на проживание.

Говорят, что воспитание детей — это уже и так работа. Однако постоянно растущие счета в период летних каникул обходятся семьям дорого. И особенно, когда ты родитель-одиночка.



Для Люси социальные пособия — это спасательный круг. Но этого уже недостаточно, чтобы можно было хотя бы покрывать свои расходы.



ЛЮСИЯ ЗОЛНОВА, мать-одиночка: Мы не сможем выжить, я думаю, от чего-то придётся отказаться... Либо я не оплачиваю счета за электричество, либо не оплачиваю арендную плату. Честно говоря, из-за этого я уже лишилась сна.



И подобные опасения только растут. Это побудило некоторых депутатов требовать обеспечить «передышку» для тех, кто получает социальную помощь — пересмотреть и увеличить размер пособий в соответствии с текущей инфляцией, а также временно прекратить взимать с них отчисления в бюджет, чтобы помочь людям сводить концы с концами.



Сэр СТИВЕН ТИММС, председатель парламентского комитета по труду и пенсиям: Пособия уже и так находятся на очень низком уровне в реальном выражении, это самый низкий уровень за более чем 30 лет. Если вдобавок ко всему у вас ещё и изымает часть денег правительство до того, как вы получите свои пособия, а мы говорим в среднем примерно о 60 фунтах в месяц, это чрезвычайно тяжело.



Возьмём, к примеру, Сью. После различных вычетов из суммы пособий за этот месяц у неё останется лишь выплата от Universal Credit в размере 61 фунта.



СЬЮЗАН ХУРИ, косметолог: В моём возрасте я даже никогда не представляла, что всё будет настолько удручающе, как сейчас, когда не видно даже проблеска впереди. Вы знаете, они устраивают столько дискуссий, чтобы выяснить, кто же будет следующим премьер-министром... Однако что конкретно делается для всех тех, кто пытается достать еду на свой стол?



ЛЮСИ ЗОЛНОВА: Нет, я буду голодной.



А пока придётся обходиться дешёвыми ланчами.



Сабах Чудри, Sky News, Хартфордшир.



Дата выхода в эфир 27 июля 2022 года.