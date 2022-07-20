SRF: из-за роста цен 2 млн британцев могут позволить себе еду только один раз в день

Британцы переживают самую высокую инфляцию за последние 50 лет, сообщает швейцарский телеканал SRF. Особенно от неё страдают люди, которые и так жили на грани бедности. Многие теперь могут позволить себе еду только один раз в день и вынуждены ходить в социальные магазины, где нуждающиеся могут приобрести продукты питания по более низким ценам, чтобы не голодать.

Над многими жителями района Пекхэм Парк Роуд в Лондоне сгущаются тучи, отмечает швейцарский телеканал SRF. Особенно это касается тех, кто вынужден делать покупки в социальном магазине специального благотворительного учреждения. Это такие люди, как Лиз, чьи доходы уже не поспевают за растущими ценами.

«Растущая стоимость жизни делает мою повседневную жизнь чрезвычайно трудной. Я постоянно подсчитываю, хватит ли на то или иное», — признаётся женщина. Лиз — одна из 2 млн человек в Великобритании, которые, согласно последнему социальному отчёту британских властей, живут на грани бедности и могут позволить себе только один приём пищи в день. Всё чаще они получают питание в социальных учреждениях, таких как это заведение на Пекхэм Парк Роуд.

Принцип работы компании прост, объясняет управляющий директор Крис Прайс. «Люди платят фиксированную цену в четыре с половиной фунта — то есть чуть больше пяти франков. Взамен они могут выбрать в магазине десять товаров на общую сумму от 20 до 35 франков», — рассказывает он.

В «кладовой» Peckham Pantry предлагаются варёное мясо, крупы, макароны, консервы, а также свежие фрукты и овощи. «Так что за небольшие деньги люди могут купить достаточно еды на два-три дня», — утверждает управляющий Прайс.

Предварительно готовят здесь не только мясо, но и множество мучных изделий и картофеля. Учитывая высокие цены на энергоносители, приготовление пищи обходится слишком дорого для многих людей — поэтому они продают блюда, которые можно просто разогреть в микроволновой печи, объясняет Крис Прайс.

Потребители в Великобритании страдают от самой высокой инфляции за последние 50 лет, подчёркивает SRF. Она вызвана ростом цен на продукты питания и энергоносители в результате боевых действий на Украине, а также застоем в экономике и последствиями брексита. Особенно сильно в итоге страдают люди, которые уже и так жили на грани бедности.

У 2,5 млн детей в Великобритании нет доступа к регулярному здоровому и тёплому питанию, говорится в исследовании британского продовольственного фонда Food Fondation. По словам учителей, многих детей приходится кормить в школе по утрам, прежде чем начнутся уроки.

На первый взгляд, яркий и дружелюбный социальный магазин почти не отличается от обычного соседского магазина. Однако что поражает, так это царящее здесь молчание, отмечает швейцарский телеканал. Покупатели делают покупки молча, многие не любят разговаривать, а если и разговаривают, то рассказывают не очень приятные истории: о детских днях рождения без подарков или об одиночестве в уродливых квартирах. Очень немногие здесь хотят говорить с журналистами. «Потому что им было бы стыдно», — поясняет Крис Прайс.

Быть бедным неприятно, говорит 43-летняя Сьюзан. При этом есть риск обеднеть быстрее, чем можно было подумать. Развод, пандемия и потеря работы превратили графического дизайнера в клиентку социального магазина. «Я никогда не думала, что однажды окажусь здесь. Бедность не просто заставляет вас голодать, она делает вас больным. Особенно в голове», — рассказывает женщина.

Магазинчик на юге Лондона не делает людей здоровыми, но, по крайней мере, предоставляет им достаточно еды — людям, которых дома ждут много забот и пустой холодильник, заключает швейцарский телеканал SRF.