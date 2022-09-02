Independent Оригинал

Independent: миллионам британцев предлагают греться в общественных зданиях — топить дома им больше не по карману

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из-за стремительного повышения цен миллионам британцев этой зимой может угрожать «топливная бедность», когда имеющихся у них ресурсов будет не хватать для отопления и обогрева своих домов, предупреждают эксперты. В качестве экстренной меры местные власти планируют использовать имеющиеся в их распоряжении различные общественные здания, куда в холодное время года будут бесплатно пускать всех желающих согреться, сообщает The Independent.
Independent: миллионам британцев предлагают греться в общественных зданиях — топить дома им больше не по карману
AP

После того как британский регулятор в сфере электроэнергетики и газовой промышленности Ofgem объявил, что уже с 1 октября 2022 года потолок цен на электроэнергию вырастет на шокирующие 80% — в среднем примерно до £3549, муниципальные советы начали задумываться о том, как же население сможет согреться этой зимой. И в качестве альтернативного варианта местные власти планируют использовать имеющиеся в их распоряжении различные общественные здания, сообщает The Independent.


Новое повышение цен ещё больше увеличит и без того немаленькую максимальную сумму, которую коммунальные предприятия будут вправе взимать со своих клиентов. На данный момент этот порог составляет £1971, поясняется в статье. Причём ожидается, что в последующие месяцы эта сумма продолжит расти на фоне роста мировых цен на газ.


Последствия глобального кризиса, обострившегося в условиях санкций, которые страны Запада ввели против России в ответ на её спецоперацию на территории Украины, спровоцировали в Великобритании рекордную за последние 40 лет инфляцию — соответствующий показатель составляет уже 10,1%. Вкупе со стагнацией заработной платы всё это привело к масштабному кризису роста стоимости жизни, пишет The Independent. 

В результате миллионам британцев этой зимой угрожает «топливная бедность», когда имеющихся у них ресурсов будет не хватать для отопления и обогрева своих домов, предупреждают эксперты. От правительства всё активнее требуют принять действенные меры, чтобы вмешаться и предотвратить такую ситуацию, говорится в статье.

На этом фоне набирает популярность идея создания специальных мест для обогрева, куда могли бы обратиться за помощью все, кто в этом нуждается, — по аналогии с существующими в стране благотворительными продуктовыми фондами, которые собирают пожертвования, а затем снабжают малообеспеченных британцев продовольствием и предметами первой необходимости. Предполагается, что в эти места в случае холодной погоды смогут приходить британцы, для которых расходы на отопление собственных домов окажутся неподъёмными, поясняет The Independent. 

В качестве таких мест предлагается использовать различные общественные здания, такие как библиотеки, художественные галереи, общественные центры и помещения разных религиозных организаций. Они могли бы стать убежищем для миллионов семей с низкими доходами, чтобы помочь им пережить холода в сложные времена, когда «цены на энергоносители взлетели до небес», сообщается в статье. 

Муниципальные чиновники в Бристоле и Гейтсхеде приступили к обсуждению идеи по обеспечению доступа нуждающихся жителей в бесплатные общественные тёплые помещения ещё в июле этого года, пишет The Independent. На данный момент аналогичные планы рассматривают также муниципальные советы Лондона, Бирмингема, Данди, Глазго и Абердина. Кроме того, этим заинтересовались власти Эссекса, Йоркшира и Ноттингемшира, говорится в статье. 

Член городского совета Бирмингема Джон Коттон рассказал, что муниципальные власти хотят помочь жителям найти места, куда они могли бы бесплатно зайти и согреться — и для этого уже проводят работу с различными партнёрскими организациями, расположенными в разных районах города. «Не должно быть так, что люди не могут позволить себе отапливать свои дома — однако это реальность, с которой мы сталкиваемся здесь, в Бирмингеме», — констатировал Коттон. 

Городской совет Бристоля был одним из первых, где всерьёз задумались об открытии специальных мест для обогрева с наступлением холодов, поясняется в статье. «Это звучит почти как в военное время, но мы будем сотрудничать с общественными организациями и партнёрами по всему городу, чтобы создать места, куда люди могли бы пойти и согреться осенью, если им это потребуется», — заявил в июне мэр Бристоля Марвин Рис.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
Великобритания газ Европа здоровье зима инфляция кризис мороз население нефть правительство Россия санкции холод эмбарго энергетика энергобезопасность энергопотребление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров