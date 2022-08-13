Обозреватель DT: Великобритания в состоянии глубокой разрухи — и не пытается найти выход

«Ничего не работает, всё дорого, и мы все так заняты спорами о причинах наших бед, что не способны выработать какие-либо решения», — так обозреватель The Daily Telegraph Бен Райт описывает современную Великобританию. Счета за электроэнергию, несостоятельность коммунальных и государственных служб, увеличение налогового бремени, забастовки, инфляция и рост цен — по мнению Райта, в стране нет почти ничего, что не находилось бы в состоянии глубокой разрухи.

Когда члена палаты общин Джейкоба Рис-Могга недавно попросили вспомнить о чём-то в этой стране, что не находилось бы в состоянии глубокой разрухи, он указал на сборную по крикету, которая в начале лета провела победную серию против Новой Зеландии. Жаль, что интервьюер не напомнил «самому верному и преданному стороннику Бориса Джонсона» о том, что успех был в значительной степени связан с назначением нового тренера и сменой капитана команды, пишет обозреватель The Daily Telegraph Бен Райт.

По словам Райта, британцы дошли до того, что перечисление позитивных изменений в стране займёт гораздо меньше времени, чем негативных. Причин для оптимизма недостаточно. «Добро пожаловать в современную Великобританию, где ничего не работает, всё дорого, и мы все так заняты спорами о причинах наших бед, что не способны выработать какие-либо решения», — отмечает обозреватель.

Возглавляют «список проблем» прогнозы максимально допустимых размеров годового счёта за электроэнергию, регулярно обновляемые консалтинговой компанией Cornwall Insight. Сейчас этот показатель составляет £1,971. По последним данным, в октябре средний счёт за потребление электроэнергии будет составлять £3582 в год, а в январе 2023 года этот показатель достигнет £4266.

Это составит около 14% от среднего дохода домохозяйства после уплаты налогов. В условиях резкого роста цен на целый ряд товаров и услуг и повышения процентных ставок многих ждёт нищета. Беднейшие домохозяйства просто не смогут справиться со столь значительным повышением цен только за счёт снижения налогов. Например, отказ от апрельского повышения обязательных отчислений в фонд национального страхования, о котором говорит Лиз Трасс, покроет лишь около десятой части ожидаемого роста потребительских цен на энергоносители.

Если бы это было единственным, с чем британцам пришлось бы иметь дело, можно было бы утверждать, что всё уже достаточно плохо, однако это не так, отмечает Райт. «Одним из самых ярких примеров несостоятельности» за последние дни стал запрет на использование шлангов для полива со стороны коммунальных служб на фоне затопления части улиц на севере Лондона из-за прорыва водопроводной магистрали. Одновременно британцам говорят, что в соответствии с «наихудшим сценарием» правительства холодная погода зимой в сочетании с нехваткой газа может привести к отключениям электроэнергии на несколько дней.

Государственные службы также разрушаются: недавнее расследование показало, что за последние три года полиции не удалось раскрыть ни одной кражи более чем в 8 из 10 районов Англии и Уэльса. Число людей, находящихся в листах ожидания Национальной службы здравоохранения, выросло с 4,4 млн до пандемии коронавируса до 6,6 млн сегодня.

«И всё это на фоне того, что налоговое бремя британцев взлетело до послевоенного максимума. Всегда есть возможность потратить государственные деньги более эффективно, но, если бы это было так легко, это уже было бы сделано. На самом деле есть два варианта: увеличить налоги или сократить государственные услуги. Если неправильно выбрать яд, проблемы продолжат накапливаться», — пишет обозреватель.

Между тем, Банк Англии ожидает, что в конце этого года инфляция достигнет примерно 13% и числа не станут однозначными до конца следующего года. Экономика Великобритании движется «к болезненной рецессии». Повышение процентных ставок может потребоваться для сдерживания стремительного роста цен, но в краткосрочной перспективе это неизбежно усугубит ситуацию, подчёркивает Райт.

Очереди в портах и аэропортах становятся длиннее, цены на продовольствие растут, а забастовки распространяются по всей стране. После более чем десятилетия, в течение которого заработная плата сохранялась на одном уровне, из-за роста цен и повышенного спроса на рынке труда профсоюзы стали смелее. «Работники транспорта, пожарные, врачи, медсёстры, учителя, почтовые работники, государственные служащие, юристы и даже телевизионщики — все они угрожают прекратить работу», — утверждает журналист.

Причин этих затруднений великое множество. Справедливости ради, для борьбы с инфляцией, которая была вызвана сбоями в цепочках поставок из-за пандемии, усугубилась из-за конфликта на Украине и, похоже, будет усилена отступлением глобализации, правительство Великобритании может использовать лишь ограниченный набор инструментов, отмечает Райт. По его словам, со стагнацией, старением населения и значительными сдвигами в геополитике борются многие богатые страны.

Однако нехватка рабочих рук, вызванная сочетанием брексита, преждевременного ухода возрастных работников на пенсию во время пандемии и увеличения числа длительных больничных, по-видимому, приобретает в Великобритании особо острую форму и вызывает множество проблем в ряде отраслей, включая розничную торговлю, гостиничный бизнес, сельское хозяйство и транспорт.

Райт продолжает: «Отчасти проблема заключается в том, что мы, как нация, настолько заняты спорами о причинах наших затруднений, что фактически даже не начали пытаться выработать какие-то приемлемые решения. Слишком многие по-прежнему во всём винят брексит; слишком многие стремятся полностью оправдать его. Такие разногласия усугубляются нынешним — некоторые могли бы сказать, что давним — вакуумом лидерства».

Конечно, правительство «делает слишком большую ставку» на фокус-группы, заголовки в социальных сетях и громкие скандалы «в попытке накормить избирателей политическим эквивалентом пустых калорий». Обозревать подчёркивает: «Но в течение долгого времени отсутствие заслуживающей доверия оппозиции сводило для консерваторов на нет необходимость усилить свою игру и сделать паузу, чтобы обдумать, за что они на самом деле выступают».

«Нужно что-то, что заставило бы наших политиков по-настоящему заняться проблемами страны и сделать трудный выбор, необходимый для того, чтобы вывести экономику из спада. К сожалению, это что-то выглядит одновременно неприятным и неизбежным», — резюмирует обозреватель The Daily Telegraph Бен Райт.