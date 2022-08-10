DE: Темза мелеет из-за жары — британцам запретят пользоваться шлангами для полива
Британские власти собираются в ближайшее время запретить использовать в хозяйственных нуждах воду из реки Темзы, пишет Daily Express. Связано это с тем, что специалисты прогнозируют уже на этой неделе сухую и жаркую погоду. Причём осадков не ожидается ещё долгое время.
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