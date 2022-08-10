DE: Темза мелеет из-за жары — британцам запретят пользоваться шлангами для полива

В Великобритании стоит жаркая и сухая погода, из-за которой возможны перебои в водоснабжении. Поэтому, пишет Daily Express, британцам, живущим в столичном регионе, запретят использовать воду для не самых необходимых нужд. То есть полив сада, наполнение бассейна или мытьё машины из шланга может привести к штрафу в £1000.

Британские власти собираются в ближайшее время запретить использовать в хозяйственных нуждах воду из реки Темзы, пишет Daily Express. Связано это с тем, что специалисты прогнозируют уже на этой неделе сухую и жаркую погоду. Причём осадков не ожидается ещё долгое время.

Из-за этого запрета пострадают миллионы британцев в столичном регионе, которые не смогут использовать воду из шлангов, чтобы полить сад, помыть машину или наполнить бассейн. За эти действия им грозит штраф до £1000.

В компания Thames Water уже призвали клиентов использовать воду только для самых необходимых нужд. Хотя на днях эта фирма была в эпицентре скандала, когда из-за того, что прорвало трубы, большое количество воды попало на улицы Лондона и Кента.

Метеорологи прогнозируют новую волну жары с четверга по воскресенье — до +35°С в некоторых местах. Помимо прочего, и в ведомстве по здравоохранению предупредили, что из-за жары лучше обеспечить дополнительное внимание пожилым людям, детям и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Также власти рекомендовали закрыть шторы в комнатах, которые выходят на солнечную сторону, пить много жидкости, не злоупотреблять алкоголем, одеваться соответствующим образом и двигаться медленнее.

При этом, учитывая прогноз, запрет на использование поливочных шлангов может быть распространён и на другие регионы страны, пишет Daily Express.