France 2: выжженные поля и отсутствие питьевой воды — Франция столкнулась с засухой исторических масштабов

На фоне беспрецедентной засухи более 100 муниципалитетов Франции остались без питьевой воды, сообщает France 2. Кроме того, из-за выжженной солнцем земли сельхозпроизводители лишились существенной части урожая и корма для скота. Для борьбы с кризисом «исторических масштабов» правительство запустило межведомственный оперативный штаб и призвало ужесточить ограничения на использование воды, сообщает телеканал.

Запасы воды, чтобы пережить лето. Роман Буске провёл три дня в своём доме без проточной воды. Всё это время он регулярно наполняет канистры — на всякий случай.

РОМАН БУСКЕ, житель коммуны Клансе, департамент Дром: Поскольку днём очень жарко, и мы не знаем, когда всё вернётся к норме, мы думаем, что это может пригодиться. Это привычка, которую мы приобрели внезапно, раньше её у нас не было.

В этом поселении в департаменте Дром подземный уровень грунтовых вод упал до нуля. Чтобы обеспечить водой 500 жителей коммуны, её нужно привозить в автоцистернах.

ВОДИТЕЛЬ АВТОЦИСТЕРНЫ: Мы заливаем воду в соседнем городе, заливаем 300 тысяч литров, а затем опустошаем их там. За день мы четыре-пять раз ездим туда-обратно.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Это точечное решение, оно может быть только временным. Нужно, чтобы всё поскорее вернулось к нормальным условиям функционирования.

Более 100 муниципалитетов во Франции остались без питьевой воды из-за засухи. Земля выжжена жарой — это с горечью признают многие сельхозпроизводители, к примеру, здесь, у подножия Пиреней.

МАРК ДЮПУИ, фермер: Коровам больше нечего есть, всё выжжено. Этим коровы не прокормятся.

Нужно позаботиться о 15 коровах. Но вот уже месяц, как их луга высохли. Марк Дюпуи вынужден заимствовать корм из своих запасов.

МАРК ДЮПУИ: То, чем я планировал кормить их зимой, я даю им сейчас. Поэтому я вынужден искать другие средства. Либо нужно будет покупать корм, но с покупками всё сложно, поскольку, как вы знаете, везде нехватка.

Его подсолнечные поля также пострадали.

МАРК ДЮПУИ: Учитывая недостаток воды и температуру, они просто не выдержали.

30 процентов его урожая потеряно.

МАРК ДЮПУИ: Это то количество, которое я не смогу продать, то есть потерянная прибыль увеличилась. Это отнимет у меня часть прибыли, ясное дело.

Для этого сельхозпроизводителя ситуация беспрецедентна. Он уже несколько недель с нетерпением ждёт возвращения дождей.

ЖЮЛЬЕН БЕНЕДЕТТО, ведущий France 2: Признаком серьёзности ситуации стал запуск правительством межведомственного кризисного оперативного штаба. На связи с нами Валери Леруж, который находится перед зданием Министерства внутренних дел. Нам придётся менять привычки — таково было послание исполнительной власти. Валери?

ВАЛЕРИ ЛЕРУЖ, корреспондент France 2: Да, правительство обеспокоено и мобилизовано на борьбу с этой «исторической», по словам Элизабет Борн, засухой. Итак, премьер-министр сегодня открыла межведомственный кризисный оперативный штаб, который должен координировать работу государственных служб и департаментов. Параллельно с этим два министра, министр по осуществлению энергетического перехода и министр сельского хозяйства, выехали на места, в департамент Альпы Верхнего Прованса, а два госсекретаря — в департамент Дром, чтобы констатировать последствия засухи.

Для них это также стало поводом напомнить о необходимости ужесточить ограничения на использование воды там, где это необходимо, чтобы число муниципалитетов, лишённых питьевой воды, не увеличилось. Итак, исполнительная власть начеку и рассчитывает, что это станет заметно, в частности, чтобы избежать повторения фиаско 2003 года, когда власти выглядели дилетантами на фоне жары, охватившей всю страну.

Дата выхода в эфир 05 августа 2022 года.