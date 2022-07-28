BFM TV: во Франции «водная полиция» ловит нарушителей, поливающих лужайки во время засухи

Французские полицейские следят за исполнением ограничений по использованию воды, введённых на период засухи более чем в 90 департаментах, передаёт BFM TV. Такая «водная полиция» первый раз выносит предупреждение и напоминает о правилах, а на второй раз составляет протокол.

Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением.

ЖАН-НОЭЛЬ РИФФЕЛЬ, глава регионального отделения Французского бюро биоразнообразия: В нашу задачу входит также ещё раз напомнить о правилах, а на второй раз переходим к следующему этапу и составляем протокол.

Патруль заезжает не только к частникам — владелец расположенного рядом гольф-клуба не избежал визита.

ПАСКАЛЬ, владелец гольф-клуба в Марсийи: Вы можете приехать ко мне с проверкой. Могу вам сказать, что 20 метров на переднем плане политы и используются, это я вам подтверждаю. Но после 20 метров до 50 метров и дальше — никакого полива.

В департаменте Нор государственные службы обнаружили этот искусственный водоём. Туда закачивают воду из реки Изер, что запрещено в период засухи.

ЭРВЕ ТУРМАНТ, супрефект Дюнкерка: Мы говорим о воспитании и о том, что хотим составить протокол. Здесь нечего обсуждать, всё очевидно. Река Изер в департаменте Нор сейчас действительно под максимальным давлением. Если такого рода нарушений будет много, они приведут нас к провалу.

Во Франции ограничения по использованию воды затронули от 91 до 96 департаментов.