BFM TV: жара, засуха и пожары — в Европе установилась рекордная температура
В Лондоне и Париже, в Турине и Барселоне — повсюду в Европе температура бьёт рекорды.
В Лондоне и Париже, в Турине и Барселоне — повсюду в Европе температура бьёт рекорды.
В Московской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса после гибели ребёнка в результате ДТП.
Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона, считает глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон.
Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал совместное фото российского боксёра Дмитрия Бивола с украинцем Иваном Редкачом.
Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В результате обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Хама погибли четверо сирийских военных, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался об игре нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
Донецкая Народная Республика заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Донецк хотел был развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставок белорусской техники.
В развлекательном центре «Алые паруса» во Владикавказе ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис выразила мнение, что западные страны нарушают принцип главенства закона, вводя санкции против России.
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады «Формулы-1».
Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что Наталия Гарт не вошла в новый состав исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL).
Пожар произошёл в развлекательном центре «Алые паруса» во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Россиянка Дарья Касаткина оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.
В посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие, другие «уничтожаются на месте», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что находится на внеплановой госпитализации.
Американским властям потребуется как минимум два года, чтобы добиться снижения инфляции в стране до 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер в эфире телеканала CBS.
Гендиректор Луганского футбольного союза Юрий Малыгин рассказал об идее объединённого чемпионата по футболу с клубами из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что группа украинских военнослужащих сдалась в плен бойцам чеченских подразделений и Луганской Народной Республики в освобождённом посёлке Врубовка.
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».
Водолазы обнаружили несколько отверстий в борту сухогруза под флагом Камеруна, запросившего проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о победе российского боксёра Артура Бетербиева в титульном поединке с Джо Смитом — младшим из США.
Украинская армия обстреляла домостроения и газопровод в Червоногвардейском районе Макеевки, погиб мирный житель, две женщины ранены. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В Подмосковье задержан водитель автобуса, сбивший ребёнка и скрывшийся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Международная федерация плавания (FINA) приняла решение, что в соревнованиях под её эгидой смогут принимать участие только трансженщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчина.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании, об этом свидетельствуют итоги второго тура парламентских выборов.
Стала известна дата реванша между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Украинская армия в 19:10 выпустила ракету «Точка-У» по населённому пункту Хорошее в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о назначении на пост главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью газете The New York Times, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому».
Украинские войска обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получил мирный житель, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Популярный певец и музыкант Леонид Агутин высказался об успехах россиянина Даниила Медведева.
ВВС Великобритании выразили мнение, что стране необходимо увеличить количество противолодочных самолётов с целью противодействия «шпионским операциям России» на границах.
Чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал фотографию, опубликованную украинским боксёром Иваном Редкачом.
Движение сопротивления в Афганистане заявило о готовности вести переговоры с правительством талибов, чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на документ Совета сопротивления, в котором перечислены предложения и условия диалога.
Политика не должна вмешиваться в решения ОПЕК, тем более что Россия является очень важным членом мирового рынка, заявил РИА Новости официальный представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главного фаворита чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию с официальным визитом 23 июня, сообщили в пресс-службе турецкого МИД.
Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о решении провести матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
Украинские военные в 18:25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив по городу восемь снарядов калибра 155 мм.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Financial Times заявила, что не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
В Сети появилось видео, как полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес и форвард испанской «Барселоны» Мемфис Депай играют в футбол в Гане.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко выразил мнение, что невозможность скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft для россиян может привести к новым уязвимостям пользователей к вирусам.
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.
Президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.
Гражданин ДНР, французский доброволец Эрван Кастель из батальона «Пятнашка» рассказал корреспонденту RT Роману Косареву о том, как он восхищается «героизмом народа Донбасса». По словам ополченца, местное население предано традициям, уважает свою историю и проявляет мужество.
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко объяснил причины поражения Даниила Медведева от Хуберта Хуркача из Польши в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Халле (Германия).
Министр украинского кабмина Олег Немчинов заявил, что президенту Владимиру Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов, связанных с визами.
Примыкающий к Северодонецку посёлок Метёлкино в Луганской Народной Республике являлся важной стратегической точкой для украинских военных, так как минимум шесть подразделений Вооружённых сил Украины его обороняли, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Халле от поляка Хуберта Хуркача.
Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил Интерфаксу его пресс-секретарь Андрей Марков. По его словам, смерть Бурбулиса была неожиданной.