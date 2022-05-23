France info: лето в разгар мая — во Франции и Испании не по сезону жарко

Во Франции и Испании жара бьёт температурные рекорды для мая: люди пытаются охладиться мороженым, спасаются от солнца в тени или в воде, передаёт France info. Фермеры не успевают собирать спеющий на глазах урожай клубники, а метеорологи прогнозируют к середине века увеличение продолжительности засух и повышение температур из-за изменения климата.

Лето в разгар мая. В Бордо сегодня было +32 °С — к счастью, рядом море. В то же время в Лиможе при температуре +31 °С люди охлаждаются как могут. В Безансоне то же самое — там продавец мороженого начал работать раньше обычного. Жители Тулузы так или иначе находят баланс: на улице 33 °С, но игроки в петанк на месте.

ФРАНЦУЖЕНКА: Желание поиграть сегодня сильнее жары.

ФРАНЦУЗ: Мы в тени, так что всё же здесь приятно.

Другие жители предпочли прохладу озера Ла-Раме.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: У нас нет выбора. Здесь — тень, водяные пистолеты и много-много купания.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Да, она (вода. — ИноТВ) очень хороша. Я обожаю плавать, так что пользуюсь случаем.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Погода отличная, тёплая, но не помешал бы всё же лёгкий ветерок.

Во Франции температура поднималась выше обычных для этого сезона показателей 38 дней подряд и установила новый рекорд весенней жары. (Такие температуры. — ИноТВ) стали проблемой для этого производителя клубники, которому приходится выбрасывать две трети ягод, поспевающих слишком быстро, даже несмотря на увеличение темпов сбора урожая.

ЛОРАН ДИРА, производитель клубники: Сейчас нам приходится собирать клубнику через день, потому что от стадии белых и бело-зелёных ягод до красных товарного вида она созревает за день. И это совершенно ненормально, такого никогда не было.

В Испании также столкнулись с непривычной для сезона волной жары. В некоторых городах на юге температура поднимается до 42 °С. Этот месяц может оказаться самым жарким в стране за 100 лет.

РУБЕН ДЕЛЬ КАМПО, пресс-секретарь метеорологического агентства Испании: Климат Северной Африки перемещается на юг Европы. В середине века периоды засухи будут более продолжительными и сильными, и, конечно, температуры тоже будут выше.

Учёные предупреждают: из-за изменения климата исключения могут стать нормой.