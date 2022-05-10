Guardian: учёные предупреждают, что мир рискует в скором времени превысить лимит глобального потепления

Вероятность того, что в один из следующих пяти лет установленный на международном уровне лимит глобального потепления будет превышен, составляет 50%, к такому выводу, как сообщает The Guardian, пришли учёные из Метеорологического бюро Великобритании. Кроме того, они также выяснили, что почти наверняка один из ближайших годов станет самым жарким из когда-либо зарегистрированных.
Приближается год, когда мир впервые превысит лимит глобального потепления в 1,5 °C, установленный правительствами на международном уровне, пишет The Guardian со ссылкой на последние научные прогнозы.
Учёные из Метеорологического бюро Великобритании выяснили, что вероятность того, что в один из следующих пяти лет данный лимит будет превышен, составляет 50%.
Как напоминает издание, ещё в 2015 году шансы подобного развития событий в следующие пять лет равнялись нулю. Но в 2020 году этот показатель вырос до 20%, а в 2021 году — до 40%. В 2021 году средняя глобальная температура была на 1,1 °C выше доиндустриального уровня.
Также почти наверняка — с вероятностью 93% — в период до 2026-го один из годов станет самым жарким из когда-либо зарегистрированных, обогнав по этому показателю 2016 год, когда естественное климатическое явление «Эль-Ниньо» привело к резкому повышению температуры.
Кроме того, почти наверняка средняя температура в следующие пять лет будет выше, чем за прошедшие пять лет, поскольку климатический кризис усиливается.
«Цифра 1,5 °C — это не какой-то случайный показатель. Это скорее индикатор того момента, в который климатические воздействия будут становиться всё более вредными для людей и даже для всей планеты, — пояснил профессор Петтери Таалас, глава Всемирной метеорологической организации, которая уже опубликовала этот прогноз. — Пока мы продолжаем генерировать парниковые газы, температура будет и дальше расти. Вместе с этим наши океаны продолжат становиться более тёплыми и кислотными, морской лёд и ледники продолжат таять, уровень моря продолжит повышаться, а наша погода станет более экстремальной».
Как отмечает The Guardian, естественные климатические циклы могут приводить как к росту, так и к падению глобальной температуры. Однако Парижское соглашение требует, чтобы страны удерживали рост, вызванный деятельностью человека, значительно ниже 2 °С, а также предпринимали усилия, чтобы он не достиг 1,5 °С. В 2018 году учёные предупредили, что глобальное потепление на 1,5 °C окажет серьёзное воздействие на миллиарды людей.
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