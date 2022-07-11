Das Erste: засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна

Франция является крупнейшим в Европе экспортёром зерна, пишет Das Erste: это особенно актуально в свете украинского кризиса. Однако заместить украинское зерно Франции будет непросто. Страна столкнулась с аномальной жарой и засухой, что приводит к падению урожая.
Французские фермеры всё чаще и чаще жалуются, пишет Das Erste. Жара и засуха во Франции затрудняют их деятельность. «Мы знаем, что в этом году урожай пшеницы будет меньше на 4 процента. Во многих регионах нам придётся активнее проводить оросительные работы, поскольку если падает урожай, растёт цена», — приводит издание слова Кристианы Ламберт, председателя крупнейшего во Франции профсоюза фермеров FNSEA.
Однако оросительные работы могут проводить не все, отмечает издание. Эксперты предрекают Франции беспрецедентные в её истории раздоры из-за воды. Дилемма заключается в том, что Франции нужно одновременно и экономить воду из-за засухи, и тратить больше воды, для того чтобы повысить урожай зерна. Кризис на Украине делает французский урожай особенно важным: Франция является с отрывом крупнейшим в Европе экспортёром зерна. Каждый год страна продаёт около 18 млн тонн.
Как пишет Das Erste, во Франции могут использовать новый способ выращивания сельскохозяйственных культур, заключающийся в модификации генома. Разрешение этой технологии уже давно обсуждается в Еврокомиссии: однако даже если модификацию генома разрешат, она вряд ли сможет повысить урожай, отмечает издание. Речь будет скорее идти о сохранении нынешнего.
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