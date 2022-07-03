BFM TV: жителям Вероны приходится экономить питьевую воду из-за засухи и жары

Мэр Вероны подписал указ об ограничении использования питьевой воды: до конца лета жителям города запрещено тратить её на полив огородов, садов, спортивных площадок, мытьё машин и наполнение бассейнов, пишет BFM TV. Такие жёсткие меры вводятся во многих городах Италии из-за засухи и преждевременной жары, установившейся на юге Европы.
В субботу власти Вероны, где проживает 25 тыс. человек, решили экономить питьевую воду из-за засухи, сообщает BFM TV. Как и другие европейские страны, Италия столкнулась с волной необычайно ранней жары.
«В связи с метеорологическими условиями и их последствиями по снабжению водой мэр подписал указ об ограничении использования питьевой воды в домашнем хозяйстве», — цитирует издание официальное заявление, опубликованное на сайте города. Так, до 31 августа запрещается использовать питьевую воду «для полива огородов, садов и спортивных площадок, а также мытья машин и наполнения бассейнов». За несоблюдение этих правил грозит штраф до €500.
Французский информационный сайт отмечает, что в других итальянских городах уже приняты похожие указы, однако Верона на северо-востоке страны стала одним из крупнейших городов, где введены настолько жёсткие меры. Преждевременная жара в отсутствие осадков привела к тому, что засуха в сельскохозяйственной долине реки По на севере Италии стала рекордной за последние 70 лет. По данным крупнейшего итальянского сельхозпрофсоюза Coldiretti, засуха может уничтожить более 30% всей сельскохозяйственной продукции страны и половину скота в долине реки По — именно там производят знаменитую пармскую ветчину.
В озёрах Лаго-Маджоре и Гарда, а также в реке Тибр в Риме отмечается низкий уровень воды для данного времени года. Ещё одно последствие засухи – резкое сокращение производства электроэнергии на ГЭС в горных массивах на севере Италии, притом что на их долю приходится около 20% энергопроизводства в стране, пишет BFM TV.
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