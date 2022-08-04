France 3: засуха в Европе угрожает транспортировке грузов по Рейну

Из-за рекордной жары и засухи под угрозой оказалась главная транспортная артерия Европы — река Рейн, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, падение уровня воды в реке осложняет доставку грузов речным транспортом. Теперь для доставки прежних объёмов товаров требуется гораздо больше судов, которые загружают лишь на треть. Чтобы решить проблему с доставкой, приходится прибегать к помощи гораздо менее экологичных грузовиков, отмечается в репортаже.

Эта река длиной более чем в 1200 километров пересекает шесть стран. Рейн — главная транспортная ось Европы — сегодня почти обмелел. На севере Страсбурга можно увидеть оголившиеся берега. Вместо воды галечные пляжи. Уровень воды в Рейне понижается: пропускная способность снизилась до 550 кубометров — это вдвое меньше, чем в обычное время.

ЖАН-КЛОД БЮРИ, ответственный за содержание и эксплуатацию Рейна в компании «Навигационные пути Франции»: Вообще-то у нас должны ходить лодки, но уровень воды очень низкий, и по буйкам за моей спиной можно увидеть, что река обмелела. Эти буйки обозначают пролив, где разрешена навигация. И в нормальное время здесь постоянно перемещаются суда.

В ближайшие недели дождя не ожидается. Для тех, кто занимается речным транспортом, как Жан-Бастист Кастелан, навигация становится трудной.

ЖАН-БАТИСТ КАСТЕЛАН, капитан и владелец судна Milanko: До дна, по данным бортового компьютера, не больше 30—40 сантиметров. Я уже отключил звуковое предупреждение.

Чтобы не сесть на мель, на судно грузят в три раза меньше грузов, чем в обычное время.

ЖАН-БАТИСТ КАСТЕЛАН: Обычно мы загружаем на Рейне до отметки 2,8 метра. Сейчас мы на метр ниже. Мы вот здесь, на отметке 1,7 метра. На 1,1 метра ниже.

В трюме этой баржи 600 тонн рапса против обычных 1800 — в три раза меньше, чем она способна увезти.

ЖАН-БАТИСТ КАСТЕЛАН: Обычная погрузка полностью заполняет трюм. То есть вы не видите красных стенок лодки.

Чтобы продолжать поставки, нужно использовать больше судов. Но у этого решения есть своя цена, и она может быть вчетверо дороже.

ФРАНСИС ЛЕМАН, директор агентства CFNR Transport: У заводов есть свои цели, они требуют 6 тысяч тонн пшеницы в неделю. И мы следим, чтобы отправить 6 тысяч тонн, но для этого требуется в три-четыре раза больше судов. Разумеется, это стоит дороже.

Учитывая, что достаточное число погрузочных судов найти сложно, товары и контейнеры скапливаются на суше.

КЛЭР МЕРЛЕН, генеральный директор порта Страсбурга: Вы видите, что это всё сложено в пять рядов.

Порт Страсбурга, второй по величине речной порт Франции, заполнен.

КЛЭР МЕРЛЕН: Обычно у нас грузы сложены в три-четыре ряда, но этот вариант позволяет оптимизировать хранение грузов в терминале, когда мы оказываемся в такой ситуации, как сегодня.

Решение для разгрузки складов — железнодорожный транспорт. Но совершив 19 трансферов в неделю, это предприятие вынуждено переключиться на грузовики. Эта альтернатива почти в четыре раза менее экологичная, чем использование судов.

ГИ ХАНИШ, менеджер по эксплуатации компании Contargo: В среднем мы отправляем около десятка грузовиков в неделю, но сейчас будут все 20 или 30.

Профессионалы отрасли даже опасаются закрытия части Рейна для навигации до октября из-за засухи.

Дата выхода в эфир 03 августа 2022 года.