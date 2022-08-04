Guardian: британские фермеры подсчитывают убытки от гибели плодовых и овощных культур из-за жары

Рекордная жара, которую считают следствием климатического кризиса, стала причиной неурожая в Великобритании, пишет The Guardian. Существуют опасения, что страна может столкнуться с вызовами продовольственной безопасности, если высокие температуры и засуха станут повторяться в будущем. Местные фермеры и представители сельскохозяйственных объединений, в свою очередь, уже говорят об убытках, снижении качества и количества продукции.

Июльская жара в Соединённом Королевстве привела к гибели ещё несозревших фруктов и овощей. Производители подсчитывают убытки и опасаются неурожая, который может случиться при сохранении засухи и высоких температур, пишет на портале The Guardian репортёр по вопросам окружающей среды Хелена Хортон.

В статье она напоминает, что изменение климата может поставить под угрозу продовольственную безопасность Великобритании. Автор приводит слова главы оптовой компании Nature's Choice Вернона Маскареньяса, который отмечает, что жара погубила бобовые и другие культуры, а количество собранных ягод оставляет желать лучшего. Несмотря на некоторое восстановление объёмов урожая, Маскареньяс говорит, что в силу отсутствия заморозков в период цветения растений производители тщетно надеялись на хороший год. Он внимательно следит за неутешительным прогнозом погоды, понимая, что возможная августовская жара скажется на размере и вкусовых качествах груш и яблок. При этом Маскареньяс сохраняет оптимизм, утверждая, что такие условия могут сделать рентабельным выращивание теплолюбивых растений, например абрикосов.

Автор статьи цитирует председателя фермерского объединения British Berry Growers Ника Марстона, который объясняет, что высокие температуры влияют на размер ягод и их количество, поскольку созревание происходит быстрее, чем нужно.

При этом дистрибьюторы не пострадают от последствий неурожая — в отличие от производителей, контракты с которыми уже подписаны; под вопросом также судьба посевов кукурузы, сахарной свёклы и других корнеплодов, отмечает журналистка.

Хелена Хортон приводит слова заместителя президента Национального союза фермеров Тома Брэдшоу, который говорит, что засушливая погода затрагивает все сферы сельского хозяйства. Он подчёркивает, что фермеры сталкиваются с нехваткой воды для орошения полей, в силу чего были приняты меры по «гибкому водозабору», а отсутствие дождя привело к замедленному росту травы. Это, по замечанию Брэдшоу, может сказаться на объёме запасов кормов для скота, что увеличит и без того существенные расходы животноводческих хозяйств. В связи с прогнозируемым сохранением засушливой погоды он также пообещал пристально следить за её влиянием на процесс производства продуктов в Великобритании, пишетThe Guardian.