Le Devoir: «не хотим в одиночку платить за поддержку Украины» — канадцы требуют компенсировать им пошлину на российские удобрения

Канадские сельхозпроизводители обратились к федеральным властям с просьбой компенсировать убытки от введения высоких пошлин на импорт российских удобрений, сообщает le Devoir. Как пишет издание, введённые в марте пошлины в размере 35% усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, столкнувшихся с ростом затрат на топливо и технику. Не отрицая важности поддержки Украины, канадские агропромышленники отказываются нести расходы за неё в одиночку, отмечается в статье.

Канадские фермеры столкнулись с негативными последствиями антироссийских санкций, оказавшись вынужденными платить 35%-ную пошлину на импорт российских удобрений, сообщает Le Devoir. Группа канадских производителей зерна потребовала вмешательства федерального правительства для смягчения удара.

По оценкам объединения, в которое вошли ассоциации, представляющие производителей зерна в провинциях Квебек, Онтарио и Атлантической Канаде, около 660—680 тыс. тонн азотных удобрений импортируется в три региона Канады из России, что, как утверждается, составляет от 85% до 90% всех используемых азотных удобрений.

«Это влечёт за собой значительные дополнительные расходы для фермеров», — предупреждает председатель правления кооперативной группы Sollio Гислен Жерве. «Мы запрашиваем поддержку у федерального правительства, чтобы оно компенсировало сельхозпроизводителям ущерб, связанный с этими пошлинами», — продолжает он.

Жерве, который также является производителем курицы и зерновых, считает, что таможенные пошлины обойдутся его компании в $10—15 тыс. дополнительных расходов. Для всех производителей — членов группы Sollio это может вылиться в дополнительные затраты в размере $30 млн.

«Если сложить рост цен на удобрения и пошлины, мы можем говорить о возможном повышении цен в два-три раза», — подчёркивает представитель сельхозпроизводителей.

Как поясняет преподаватель факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета Лаваля Морис Дойон, Канада является крупным производителем калия, однако импортирует большое количество азотных удобрений из России и с Украины.

«Мы оказались в более сложной ситуации с точки зрения того, что доступно нашим фермерам», — констатирует он.

Поиск других поставщиков не принёс бы большой пользы производителям зерна, добавляет эксперт, подчёркивая, что цены определяются мировым рынком.

Таможенные пошлины, введённые в марте после начала российской спецоперации на Украине, усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, столкнувшихся с ростом затрат на топливо и технику, сетует председатель ассоциации производителей зерна Квебека Кристиан Овербек.

«Мы не нуждаемся в том, чтобы страдать от этого дополнительного налога. Стоимость товаров первой необходимости (азотных удобрений) и так удвоилась или даже утроилась (до введения пошлин) по сравнению с 2021 годом», — настаивает Овербек.

При этом, по его словам, выступление агропроизводителей не ставит под сомнение важность поддержки украинского народа.

«Производители понимают это, но они не хотят, чтобы расходы ложились только на них. Если это общественное решение, то вполне нормально, что за него несёт ответственность всё общество», — замечает агропромышленник.

Как передаёт издание, Министр сельского хозяйства и продовольствия Канады Мари-Клод Бибо не стала напрямую комментировать выступление производителей зерна. Тем не менее она подчеркнула, что правительство уже внедрило различные программы помощи сельскохозяйственному сектору.

Оттава оказалась в трудном положении, когда пришло время найти правильный баланс между поддержкой украинского народа и поддержкой сельского хозяйства страны, считает Дойон. Антироссийские санкции появились в то время, когда война на Украине ставит под вопрос доступ к зерну и его доступность по всей планете, добавляет он. «Если я уменьшу пошлину, я помогу канадским фермерам — и у меня меньше будут расти цены на зерно. С другой стороны, я посылаю деньги русским», — рассуждает специалист.