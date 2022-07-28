Dagens Nyheter: резкий скачок цен на продовольствие нельзя объяснить лишь ситуацией на Украине
Турбьёрн Янссон, доцент Центра агропродовольственной экономики Шведского сельскохозяйственного университета вместе с коллегами изучил проблему подорожания основных видов селхозпродукции. В том числе было изучено то, как события на Украине влияют на цены на продовольствие во всём мире, пишет Dagens Nyheter.
«Украина производит много зерновых, особенно семян подсолнечника. Но в мировом производстве её продукция составляет всего 2—3 процента мирового объёма, по подсолнечнику — 26 процентов. Большая часть урожая Украины идёт на экспорт», — заявил учёный. По его словам, с 2010 года экспорт украинского зерна значительно увеличился, доля украинской продукции на мировом рынке несколько выше, но не настолько, чтобы прекращение поставок из-за ситуации на Украине привело к такому росту цен, пишет Dagens Nyheter.
На Международной фьючерсной бирже во Франции в период между 1 февраля и 5 апреля цена на пшеницу выросла на 35%. В Швеции за этот период рост составил 30%. «Мы были сильно удивлены, когда с началом спецоперации цены стали расти такими темпами. 2—3 процента мирового объёма и потеря лишь какой-то их части - и что, должны ли так сильно расти цены?» — задался вопросом Турбьёрн Янссон.
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