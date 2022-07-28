Dagens Nyheter: резкий скачок цен на продовольствие нельзя объяснить лишь ситуацией на Украине

Учёные Шведского сельскохозяйственного университета пришли к выводу, что на рост цен на продовольствие влияет не только специальная военная операция на Украине, но и чрезмерная реакция на неё, сообщает Dagens Nyheter. Они называют это «страховочным поведением», когда производители закупают большие объëмы зерна для обеспечения себе задела на будущее.

Турбьёрн Янссон, доцент Центра агропродовольственной экономики Шведского сельскохозяйственного университета вместе с коллегами изучил проблему подорожания основных видов селхозпродукции. В том числе было изучено то, как события на Украине влияют на цены на продовольствие во всём мире, пишет Dagens Nyheter.

«Украина производит много зерновых, особенно семян подсолнечника. Но в мировом производстве её продукция составляет всего 2—3 процента мирового объёма, по подсолнечнику — 26 процентов. Большая часть урожая Украины идёт на экспорт», — заявил учёный. По его словам, с 2010 года экспорт украинского зерна значительно увеличился, доля украинской продукции на мировом рынке несколько выше, но не настолько, чтобы прекращение поставок из-за ситуации на Украине привело к такому росту цен, пишет Dagens Nyheter.

На Международной фьючерсной бирже во Франции в период между 1 февраля и 5 апреля цена на пшеницу выросла на 35%. В Швеции за этот период рост составил 30%. «Мы были сильно удивлены, когда с началом спецоперации цены стали расти такими темпами. 2—3 процента мирового объёма и потеря лишь какой-то их части - и что, должны ли так сильно расти цены?» — задался вопросом Турбьёрн Янссон.

Вместе с коллегами он проанализировал механизмы ценообразования на зерно с начала военной операции РФ. В результате учёные пришли к выводу, что причиной резкого роста цен могла стать чрезмерная реакция на события на Украине и связанные с ней потери сельхозпродукции на мировом рынке. По мнению Янссона, рост цен должен был остаться в пределах 10%, что примерно соответствует доле Украины в глобальном сельхозпроизводстве. «Задаëшься вопросом, почему цены выросли так сильно, и ответ: мы не знаем. Сокращение производства не является достаточным объяснением», — заключил Турбьёре Янссон.

По мнению шведских экспертов, рост цен был значительным ещë до начала СВО, и тогда он объяснялся логистическими трудностями, а также подорожанием топлива и удобрений. Теперь же всë объясняется ожиданиями и страхом. Это они называют «страховочным поведением», когда, например, производители кормов и пива, закупающие большие объëмы зерна, хотят перестраховаться, чтобы в будущем обеспечить себе наличие необходимого сырья.

Эксперты считают, что в результате военных действий на Украине многие страны не могут получить требующиеся объёмы продовольствия. Над миллионами людей нависла угроза голода, в частности, на Африканском роге. Достигнутое в минувшие выходные соглашение по зерну между Россией и Украиной, среди прочего, является мерой противодействия голоду. Однако, по мнению учёного и его коллег, голод вызывает не нехватка еды как таковая, а высокие цены на неё, пишет Dagens Nyheter.

«Голодают не из-за нехватки еды в мире. Голодают из-за того, что не хватает денег. Продовольствия сейчас почти столько же, сколько и до начала вооружённого конфликта», — отметил Турбьёрн Янссон.