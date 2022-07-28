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Dagens Nyheter: резкий скачок цен на продовольствие нельзя объяснить лишь ситуацией на Украине

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Учёные Шведского сельскохозяйственного университета пришли к выводу, что на рост цен на продовольствие влияет не только специальная военная операция на Украине, но и чрезмерная реакция на неё, сообщает Dagens Nyheter. Они называют это «страховочным поведением», когда производители закупают большие объëмы зерна для обеспечения себе задела на будущее.
Dagens Nyheter: резкий скачок цен на продовольствие нельзя объяснить лишь ситуацией на Украине
AP

Турбьёрн Янссон, доцент Центра агропродовольственной экономики Шведского сельскохозяйственного университета вместе с коллегами изучил проблему подорожания основных видов селхозпродукции. В том числе было изучено то, как события на Украине влияют на цены на продовольствие во всём мире, пишет Dagens Nyheter.

«Украина производит много зерновых, особенно семян подсолнечника. Но в мировом производстве её продукция составляет всего 2—3 процента мирового объёма, по подсолнечнику — 26 процентов. Большая часть урожая Украины идёт на экспорт», — заявил учёный. По его словам, с 2010 года экспорт украинского зерна значительно увеличился, доля украинской продукции на мировом рынке несколько выше, но не настолько, чтобы прекращение поставок из-за ситуации на Украине привело к такому росту цен, пишет Dagens Nyheter.

На Международной фьючерсной бирже во Франции в период между 1 февраля и 5 апреля цена на пшеницу выросла на 35%. В Швеции за этот период рост составил 30%. «Мы были сильно удивлены, когда с началом спецоперации цены стали расти такими темпами. 2—3 процента мирового объёма и потеря лишь какой-то их части - и что, должны ли так сильно расти цены?» — задался вопросом Турбьёрн Янссон.

Вместе с коллегами он проанализировал механизмы ценообразования на зерно с начала военной операции РФ. В результате учёные пришли к выводу, что причиной резкого роста цен могла стать чрезмерная реакция на события на Украине и связанные с ней потери сельхозпродукции на мировом рынке. По мнению Янссона, рост цен должен был остаться в пределах 10%, что примерно соответствует доле Украины в глобальном сельхозпроизводстве. «Задаëшься вопросом, почему цены выросли так сильно, и ответ: мы не знаем. Сокращение производства не является достаточным объяснением», — заключил Турбьёре Янссон.
 
По мнению шведских экспертов, рост цен был значительным ещë до начала СВО, и тогда он объяснялся логистическими трудностями, а также подорожанием топлива и удобрений. Теперь же всë объясняется ожиданиями и страхом. Это они называют «страховочным поведением», когда, например, производители кормов и пива, закупающие большие объëмы зерна, хотят перестраховаться, чтобы в будущем обеспечить себе наличие необходимого сырья.
 
Эксперты считают, что в результате военных действий на Украине многие страны не могут получить требующиеся объёмы продовольствия. Над миллионами людей нависла угроза голода, в частности, на Африканском роге. Достигнутое в минувшие выходные соглашение по зерну между Россией и Украиной, среди прочего, является мерой противодействия голоду. Однако, по мнению учёного и его коллег, голод вызывает не нехватка еды как таковая, а высокие цены на неё, пишет Dagens Nyheter.
 
«Голодают не из-за нехватки еды в мире. Голодают из-за того, что не хватает денег. Продовольствия сейчас почти столько же, сколько и до начала вооружённого конфликта», — отметил Турбьёрн Янссон. 
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источник
Dagens Nyheter Швеция Европа
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