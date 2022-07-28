Le Figaro: дешёвый хлеб для бедных и стимулы для фермеров — Египет ищет способы противостоять продовольственному кризису

В Египте уже начинает ощущаться нехватка пшеницы в связи с проблемами импорта зерновых из России и с Украины констатирует Le Figaro. Как передаёт издание, цены на хлеб в стране уже выросли в полтора раза. Однако правительство, опасаясь хлебных бунтов, твёрдо намерено противостоять кризису с помощью мер поддержки производства и населения, отмечает газета.

В Египте уже начинает ощущаться нехватка пшеницы, констатирует Le Figaro. Как напоминает издание, страна является ведущим мировым импортёром зерновых: из 20 млн тонн, потребляемых здесь ежегодно, более 12 млн тонн поступают из-за рубежа. До 2021 года около 80% поставок приходило из России и с Украины, однако после начала российской спецоперации Египет находится в поиске поставщиков.



В конце июня государственный орган, отвечающий за поставки зерна, объявил о заключении беспрецедентного договора на отгрузку 815 тыс. тонн пшеницы, главным образом, из Франции и Румынии, что является крупнейшим показателем за последние 13 лет. Хотя Египет может извлечь выгоду из недавнего соглашения по поводу зерна из черноморских портов Украины и последовавшего за ним падения цен, неизвестно, надолго ли это поможет самой густонаселённой стране арабского мира, отмечает газета.



Правительство повторяет, что у него есть достаточно резервов до конца года, но потребители уже ощущают дефицит, пишет издание. Чтобы восполнить нехватку муки, многие пекари уменьшили порции хлеба, при этом повысив его цену с 0,5 до 0,75 фунта за лепёшку. «Если цена будет продолжать расти, мы больше не сможем платить за аренду», — беспокоится управляющий сирийского ресторана в Каире Амр.



Всего в нескольких шагах от этого заведения растянулась длинная очередь перед помещением, где наиболее нуждающимся слоям населения продают хлеб по сниженной цене. Предполагается, что эта субсидируемая государством пекарня будет открываться ежедневно с 8 до 14 часов. «Но за последние несколько месяцев случалось, что она закрывалась раньше, потому что продуктов больше не было», — рассказывает постоянный посетитель заведения Салах.



Этой системой государственных субсидий на предметы первой необходимости, действующей в Египте с 1950-х годов, пользуются более 70 млн человек, или почти три четверти населения, рассказывает Le Figaro. Однако нехватка пшеницы может поставить под угрозу её жизнеспособность, поскольку 30% египтян живут за чертой бедности, предупреждает газета.

Столкнувшись с резким ростом цен, который также коснулся бензина, сахара и масла, правительство Абделя Фаттаха ас-Сисси делает всё возможное, чтобы избежать новых «хлебных бунтов», повторяющихся с 1970-х годов, пишет Le Figaro. Уже в марте финансовые власти девальвировали фунт на 17%. В то же время было выделено $25 млн на помощь фермерам и реконструкцию обветшавших складских помещений. Но, несмотря на долгожданный чек на $500 млн, выписанный Всемирным банком в конце июня для оказания помощи стране в обеспечении продовольственной безопасности, будущее Египта остаётся неопределённым, отмечает издание. По мнению экспертов, всё будет зависеть от того, сможет ли Египет увеличить производство на национальном уровне.

В оазисе Эль-Файюм фермеры уже приступили к этой задаче. «Это был очень хороший год», — радуется Мухамед Махмуд, указывая на внушительную гору зерна, которую он сохранил для себя и своей семьи. Остальное было продано государству через службу госзакупок. Чтобы идти в ногу с мировыми ценами и стимулировать фермеров производить больше, цена за тонну зерна недавно была повышена государством с 5 тыс. до 5800 фунтов.

В среднесрочной перспективе власти рассчитывают на самообеспечение. 30 июня, по случаю пышного празднования восьмой годовщины прихода к власти ас-Сисси, Министерство сельского хозяйства вновь подтвердило одну из своих приоритетных задач: увеличить производство пшеницы внутри страны к 2025 году, чтобы обеспечивать 65% потребностей Египта против 45% производимых сегодня. «Мы, египтяне, любим работать, поэтому, если нам нужно выращивать больше пшеницы, мы это сделаем!» — обещает фермер из оазиса Эль-Файюм. «Но будет ли этого достаточно?» — задаётся вопросом газета.