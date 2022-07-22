Россия и Украина при посредничестве Турции заключили соглашение, которое обеспечит украинскому зерну доступ на мировые рынки, сообщает CNN со ссылкой на Генсека ООН Антониу Гутерреша. По данным канала, в рамках договорённостей, которые Гутерреш назвал «маяком надежды» для мира, в Чёрном море будет создан безопасный коридор, через который суда под украинским управлением смогут перевозить урожаи.

В урегулировании мирового продовольственного кризиса, спровоцированного специальной военной операцией России на Украине, достигнут «масштабный дипломатический прорыв»: как сообщил в пятницу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Москва и Киев смогли договориться о возобновлении экспорта зерна из черноморских портов, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, соответствующее соглашение при посредничестве Турции подписали в Стамбуле члены правительств обеих стран.

«Сегодня над Чёрным морем засиял маяк — маяк надежды, возможности и облегчения в мире, которому всё это сейчас нужно как никогда», — цитирует CNN Гутерреша. Как подчеркнул Генсек ООН, движущей силой на переговорах стала забота о будущем всего человечества. «Вопрос был не в том, что подходит той или другой стороне: в первую очередь обсуждалось, что важнее всего для людей всего мира. И пусть никто не усомнится: это соглашение было заключено ради всей планеты», — добавил он.

По словам Гутерреша, достигнутые договорённости помогут смягчить ситуацию с продовольствием во всём мире, а также стабилизировать цены на продукты питания, «которые ещё до начала боевых действий достигли рекордного уровня, что стало настоящим кошмаром для развивающихся стран».

Как отмечается в материале CNN, по оценке Всемирной продовольственной программы, в результате боевых действий на Украине около 47 млн человек по всему миру оказались в «острой» стадии голодания. Вину за это западные чиновники неоднократно возлагали на Россию, которая, по их заявлениям, блокировала доступ в украинские порты, не давая Киеву безопасно экспортировать зерно и семена подсолнуха, пишет обозреватель канала.

По данным CNN, договорённости между Москвой и Киевом предполагают создание безопасного коридора в Чёрном море, по которому смогут проходить корабли под управлением украинских капитанов. Перед прибытием в украинские порты корабли будут инспектировать российские, украинские и турецкие официальные лица, дабы предотвратить попытки доставить на них вооружения для Вооружённых сил Украины. Инспекции будут проводиться под руководством Совместного координационного центра в Стамбуле, в котором будут работать представители Украины, России и Турции, говорится в материале американского канала.

При этом от разминирования Чёрного моря было решено отказаться — этот долгий и сложный процесс признали бесперспективной затеей как эксперты ООН, так и представители России и Украины, упоминается в статье на сайте CNN.

Сделка между Россией и Украиной также откроет доступ на мировые рынки российским удобрениям, сообщает американский канал. Как напоминает его обозреватель, Россия является одним из крупнейших мировых производителей удобрений, которые имеют огромное значения для обеспечения максимальной урожайности.