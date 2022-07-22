GT: сообщения о намерении ЕС смягчить санкции свидетельствуют о попытках «найти выход»

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство Евросоюза рассматривает варианты частичного смягчения введённых против России санкций, чтобы снизить негативные последствия кризиса в сфере экономики, свидетельствуют о попытках найти выход и об отсутствии в Брюсселе единой позиции, пишет Global Times. Однако Европе пора осознать, что она не выживет без России, и прекратить служить интересам США, подчёркивается в статье.

Согласно данным информационного агентства Reuters, Европейский союз собирается частично разморозить средства ведущих российских банков, чтобы стимулировать торговлю продуктами питания и удобрениями. В то же время газета The Guardian сообщает, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждают введение запрета на импорт золота из России.



Сообщается также, что Брюссель планирует внести в санкционный список российский Сбербанк и руководство Уральской горно-металлургической компании, пишет Global Times. По мнению автора, это показывает, что Евросоюз стоит перед дилеммой и должен осознать, что «это не Россия не может жить без Европы, а Европа не выживет без России».



Санкции Евросоюза против Москвы бумерангом наносят удар по населению Европы, которое вынуждено расплачиваться за решения политиков, подчёркивается в статье. В то время как европейские власти продолжают рассуждать о том, какие ещё санкции смогут нанести ущерб России и как союз с США способствует укреплению безопасности, обычным жителям приходится страдать от дефицита продуктов и резкого скачка цен на энергоносители, констатирует автор.



На данный момент Евросоюз уже утвердил шесть пакетов санкций против России и формирует седьмой. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал граждан к «стратегическому терпению» и предупредил, что может потребоваться ещё довольно много времени, чтобы санкции дали желаемый эффект.



Помощник научного сотрудника Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжан Чэньян заявил в интервью Global Times, что «желаемый эффект», который хотел бы увидеть Боррель, базируется на слишком оптимистичных прогнозах. По его мнению, хотя Евросоюз пытается оценивать и обобщать влияние санкций на Россию, у него нет определённой единой позиции. Эксперт также отметил, что самое важное, что сейчас должен сделать ЕС, — это отдалиться от США и «по-настоящему задуматься о своей стратегии и безопасности».



Вопрос заключается в том, сможет ли европейская общественность ждать ещё больше, в то время как уже вовсю ощущает на себе негативные последствия кризиса, сталкиваясь с замедлением экономического роста и рекордной инфляцией. Курс евро впервые фактически сравнялся с долларом. По инфомации агентства Bloomberg, Европейская комиссия намерена опубликовать предупреждение о том, что прекращение поставок российского газа потенциально может сократить на 1,5% ВВП Евросоюза.



По мнению экспертов, в вопросе санкций Евросоюз сыграл на руку Америке и помог ей «убить двух зайцев одним выстрелом». С одной стороны, Вашингтон использует ЕС для ослабления позиций Москвы и в то же время использует Россию, чтобы ограничить действия Брюсселя, пишет Global Times.



В результате, согласно сообщениям СМИ, Европа впервые за шесть лет стала крупнейшим потребителем американской сырой нефти. США заработали огромные деньги на украинском конфликте, подчёркивается в статье: «Другими словами, Соединённые Штаты не только собираются драться до последнего украинца, но и будут держать в заложниках Европу, которую они продают, но которая отсчитывает для них деньги».



В частости, газета The Wall Street Journal недавно опубликовала статью под названием« Европа столкнулась со своим худшим энергетическим кошмаром», в которой призывает Брюссель не поддаваться «шантажу России». И это говорит о том, что негативные последствия кризиса, с которыми сталкиваеются европейцы, никак не волнуют Америку, подчёркивает автор: «Вашингтон думает только о том, как продлить конфликт, чтобы получить больше выгоды».



При этом с момента обострения конфликта на Украине прошло уже пять месяцев и европейские политики наверняка начинают осознавать реальное положение дел, полагает автор. Сообщения о том, что Брюссель намерен смягчить санкции и в отношении российских банков, чтобы наладить поставки продуктов питания, можно расценивать как «попытку найти выход», заключает Global Times.