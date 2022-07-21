Антироссийские ограничения наносят серьёзный экономический урон странам третьего мира, пишет обозреватель South China Morning Post Ананд Кумар. По его словам, санкции, призванные наказать Москву, поспособствовали политическому хаосу в Шри-Ланке и обострили финансовые трудности в других южно-азиатских государствах.

С начала спецоперации на Украине Соединённые Штаты и их союзники по НАТО ввели широкомасштабные санкции против России. Ожидалось, что эти ограничения нанесут ущерб Москве, но в итоге они создают финансовые и политические проблемы для бедных стран, пишет в статье для South China Morning Post младший научный сотрудник делийского Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара Ананд Кумар.

По его словам, даже ЕС осознал, что санкции могут быть «обоюдоострым мечом». Несмотря на многочисленные разговоры о переходе к зелёной энергетике, на практике многие члены организации оказались в сильной зависимости от российского газа и нефти.

Эти санкции также оказываются непопулярными в других частях мира, особенно в Южной Азии. Некоторые страны региона выступают против ограничений, поскольку в конечном итоге они «могут угрожать их выживанию», отмечает публицист.

В качестве одного из ярких примеров он приводит Шри-Ланку. Пандемия COVID-19 и украинский кризис «обострили финансовые невзгоды страны и ввергли большую её часть в хаос», поскольку антироссийские санкции способствовали росту цен на продовольствие и топливо.

Страдания Шри-Ланки вызвали тревогу в соседних странах. Пакистан пытается остаться на плаву, набирая кредиты за рубежом, но, похоже, также движется к кризису. Усугубляют ситуацию инфляция, связанная с санкциями против Москвы, обращает внимание Кумар.

Другие страны, включая Непал и Бангладеш, также начали проявлять осторожность. На фоне экономических трудностей непальское правительство прекратило импорт всей второстепенной продукции и отказалось занимать деньги у Китая, подчёркивает обозреватель South China Morning Post.

Благодаря своим экономическим показателям Бангладеш считается «яркой звездой» региона. Но недавно премьер-министр Шейх Хасина призналась, что ограничения против Москвы создают проблемы для её страны, и призвала Вашингтон их ослабить.

Глава правительства выразила беспокойство, что санкции не позволяют Бангладеш импортировать необходимые товары и вызывают рост транспортных расходов. Она также отметила, что из-за попыток Запада наказать Россию страдают люди во всём мире, напоминает автор статьи.

Индия также не стала исключением. Чтобы экономика функционировала бесперебойно, стране необходимо импортировать энергоресурсы, поэтому она болезненно воспринимает изменения цен на нефть. В итоге Нью-Дели увеличил импорт топлива из России, несмотря на сближение с США и другими западными странами, утверждает колумнист.

Кроме того, по его словам, Индия серьёзно зависит от поставок российского оружия. Следовательно, она не может позволить себе «слепо следовать за Западом, особенно когда её соперник Китай игнорирует эти самые санкции».

Принимаемые Западом экономические меры не останавливают российское наступление на Украине, но затрагивают большое количество людей в развивающихся странах. Южная Азия сталкивается с политической и экономической нестабильностью, поэтому неудивительно, что санкции против Москвы здесь «крайне непопулярны», заключает Ананд Кумар.