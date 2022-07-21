Le Figaro: «санкции оборачиваются против их авторов» — французский эксперт сравнил экономическую войну против России с континентальной блокадой Англии

Вводя санкции против России, Европе следовало бы вспомнить о последствиях континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, считает французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж. Как напоминает специалист на страницах Le Figaro, из экономической войны, развязанной Бонапартом против Британии, Франция вышла с серьёзными потерями, а Англия стала сильнее и обзавелась новыми торговыми партнёрами.

Начиная с февраля 2022 года Европа отвечала на военные действия России на своём «восточном фланге» экономическими санкциями: российские банки были отключены от системы Swift, активы олигархов заморожены, торговые отношения приостановлены и так далее, напоминает на страницах Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.

В итоге рубль укрепился, а Европа осознала высокую степень зависимости от российских сырьевых товаров, отмечает автор статьи под заголовком: «Санкции против России: какие уроки следует извлечь из континентальной блокады 1806 года».

«Означает ли это, что экономические санкции оборачиваются против их создателей?» — задаётся вопросом специалист. Искать ответ Оливье Де Мейзон Руж предлагает на примере континентальной блокады Англии, введённой Наполеоном Бонапартом.

Как напоминает эксперт, согласно Берлинскому декрету Наполеона от 21 ноября 1806 года, Британским островам была объявлена блокада, запрещающая любую торговлю и корреспонденцию с этой территорией. Миланским декретом от 17 декабря 1807 года император распорядился, чтобы любое судно, замеченное в британском порту, независимо от его принадлежности, считалось ходящим под британским флагом и, следовательно, могло быть конфисковано таможенным управлением. После побед Наполеоновской армии это положение было распространено на завоёванные территории на европейском континенте. Таким образом, Наполеон хотел запретить хождение любых британских товаров от Лиссабона до Санкт-Петербурга.

В 1807 году молодой американской нации пришлось прекратить всякую торговлю со Старым Светом, чтобы сохранить нейтралитет. Прямым следствием для Франции стало прекращение поставок с американского континента. В то же время Англия, лишённая своих европейских поставщиков, смогла установить новые торговые связи, в частности, с Канадой, а затем с Соединёнными Штатами и Латинской Америкой.

Намерение французского императора, очевидно, состояло в том, чтобы разрушить английскую экономику, отрезав для неё торговые возможности, а также входящие потоки сырья, предназначенного для обрабатывающей промышленности (зерно, оружие, боеприпасы, хлопок, шерсть и так далее), однако по факту английский экспорт между 1808-м и 1810 годом сократился всего на 20%, отмечает эксперт. Поскольку блокада на территориях, оккупированных империей, была введена против их воли, она постоянно нарушалась, иногда при помощи подкупа французских наместников, поясняет автор. В результате появилась целая система контрабанды, частично лишившая блокаду эффекта. Столкнувшись с этим обходом, французской таможне пришлось скорректировать эмбарго и выдать в 1809 году некоторым судоходным компаниям лицензии на импорт и экспорт, которые в действительности были попросту признанием существующих подпольных торговых сетей.

Хотя континентальная блокада первоначально сработала на благо зарождающейся французской промышленности и спровоцировала экономический рост, позволивший быстро наверстать упущенное в революционные годы, в итоге последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырья не хватало, а продажи за пределами Европы так и не были компенсированы, констатирует автор статьи.

При этом Англия смогла создать экономику, ориентированную на другие рынки (в частности, на Латинскую Америку), и укрепить свои позиции морской державы перед лицом континента, что помогло ей обогатиться в 19 веке. В то же время Франция, сосредоточенная исключительно на европейском континенте, не смогла выйти на новые рынки и обратить в свою пользу отношения с Соединёнными Штатами. Впоследствии европейские державы, на которых против их воли было наложено эмбарго, повернулись к другим партнёрам, а внешняя торговля Франции неуклонно снижалась, что ещё сильнее ослабило её промышленность. Англия же, несмотря на временные кризисы и замедление темпов экономического роста, вышла из этого испытания более сильной, расширив как свою империю, так и сеть торговых партнёров, и став доминирующей державой XIX века.

Кроме того, по мнению историков, блокада привела к тому, что промышленная ось Атлантического побережья переместилась на восток (в Эльзас, Германию, Бельгию), что привело к обогащению промышленности Рейнской области и заложило основы франко-германских войн, сменявших друг друга до 1945 году и способствовавших ослаблению континентальной Европы вплоть до её разрушения и упадка. Всё это пошло на пользу Соединённым Штатам — ещё одной морской державе, делает вывод эксперт. «Одна экономическая война сменяет другую…» — заключает Оливье Де Мейзон Руж.