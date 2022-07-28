Скупают и подглядывают — Fox News встревожил «массовый захват» земли в США китайцами

Китайские компании активно приобретают сельскохозяйственные угодья в Соединённых Штатах. Причём зачастую эти участки находятся вблизи секретных военных объектов, включая ядерный арсенал страны, сообщает Fox News.

Сегодня вечером у нас появилось ещё больше доказательств китайской агрессии и того, что Байден уступает Китаю, пытаясь умилостивить геополитического врага номер один нашей страны. Среди них в значительной степени обделённая вниманием история о том, как крупные китайские компании покупают огромное количество американской земли, ферм и животноводческих хозяйств.

С подробностями обозреватель нашего канала Сара Картер. Сара, они не только скупают много земли. Эти участки находятся рядом с военными объектами, что должно беспокоить каждого американца. Поскольку я сомневаюсь, что мы можем купить землю в Китае, не так ли?

САРА КАРТЕР, обозреватель Fox News: Нет, не можем, Шон. Это должно беспокоить каждого американца — и вот почему. Федеральное правительство продолжает вести расследование о массовых захватах земель китайским правительством с помощью китайских фирм. Компании, связанные с Коммунистической партией Китая, покупают землю в Соединённых Штатах.

Просто чтобы вы получили некоторое представление о происходящем, Шон: в 2019 году Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что правительству Китая принадлежало около 192 тысяч акров земли в Соединённых Штатах. Но за 12 месяцев, предшествовавших марту этого года, китайские власти купили земли на 6,1 миллиарда долларов.

Большая часть находится в непосредственной близости от секретных военных объектов США. Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрёл 130 тысяч акров земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы США с Мексикой. Этот участок располагается очень близко к авиабазе Лафлин. Более того, он окружает эту секретную авиабазу.

И не забывайте, что граница также является серьёзной проблемой национальной безопасности Соединённых Штатов. Тонны фентанила, большинство из которых являются заготовкой для наркотиков, поступают через Китай, смешиваются в Мексике, а затем отправляются в США, что уже привело к гибели более 100 тысяч американцев за последний год.

Ещё одна важная проблема — Северная Дакота. Мы видим, что там покупают 300 акров земли рядом с другим секретным военным объектом, базой ВВС США, на которой находятся беспилотники.

И, Шон, самая громкая тема, которую сейчас все обсуждают, касается Huawei. Компания приобрела значительное количество земли в Монтане рядом с нашим ядерным арсеналом. И прямо сейчас федеральное правительство проводит расследование, чтобы выяснить, перехватывали ли вышки сотовой связи Huawei сигнал и могли ли они блокировать связь внутри наших ядерных пусковых установок и систем.

Это вызывает серьёзную тревогу. Я разговаривал по этому поводу с представителями американской разведки и иностранных спецслужб. По их словам, они уже давно бьют тревогу и очень обеспокоены тем, что уже может быть слишком поздно.

Хорошо. Завтра у вас будет репортаж о владельцах ранчо и фермерах, так что у нас будет вторая часть этой истории. Сара, спасибо.

Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.