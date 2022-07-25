CNN узнал о возможном перехвате китайской компанией Huawei данных о ядерном арсенале США

Федеральное бюро расследований США установило, что оборудование компании Huawei способно перехватывать и передавать в Китай конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны, сообщает CNN. По данным телеканала, оборудование Huawei установлено на вышках сотовой связи американских телекоммуникационных компаний на Среднем Западе, вблизи важнейших военных объектов.

О каких конфиденциальных данных идёт речь?

КЕЙТИ БО ЛИЛЛИС, корреспондент CNN: Всё началось с расследования ФБР, которое восходит, по крайней мере, ко времени пребывания у власти администрации Обамы, о котором в 2019 году был проинформирован Белый дом Дональда Трампа. ФБР было известно, что эти небольшие телекоммуникационные компании на Среднем Западе использовали оборудование Huawei китайского производства на вышках сотовой связи, например в Колорадо и Небраске, рядом с важными военными объектами, в том числе американскими шахтами для ядерных ракет.

В компаниях утверждают, что использовали это оборудование из-за его дешевизны и надёжности. Однако ФБР в ходе расследования сумело установить, что это оборудование способно определять, перехватывать и потенциально даже нарушать коммуникации по линии Министерства обороны, предназначенные для ограниченного пользования. Что потенциально предоставляло Китаю важное и опасное окно к командованию и управлению американским ядерным арсеналом. Как нам сообщил один из источников, знакомый с ходом расследования, это попадает в категорию BFD*.

В ходе расследования бюро также удалось установить, что ведущий региональный провайдер Viaero устанавливал на множестве своих вышек по всему региону камеры погоды и дорожного движения, которые в качестве услуги вели прямую трансляцию. Это, конечно, здорово, если вы хотите узнать, не задержитесь ли вы сегодня в пробках по дороге на работу. Но для представителей контрразведки это серьёзный повод для беспокойства, так как они знали, что Китай или любой другой иностранный противник сможет смотреть эту прямую трансляцию и потенциально отслеживать закономерность конфиденциальных передвижений военных в регионе.

Китай, разумеется, отвергает все обвинения в использовании любого этого оборудования, чтобы следить за Соединёнными Штатами. А Huawei и вовсе отрицает, что их оборудование можно использовать для этого.

Однако это происходит на фоне растущего беспокойства представителей контрразведки относительно того, что они в беседе с нашим телеканалом назвали резким обострением шпионажа Китая на американской территории на протяжении прошедшего десятилетия.

Послушайте, как директор ФБР Крис Рэй описал угрозу телеканалу CNN в эксклюзивном интервью нашему коллеге Эвану Перезу в начале июля.

КРИС РЭЙ, директор ФБР: Мы обеспокоены относительно позволения любой компании, которая связана с иностранными правительствами, не придерживающимися наших ценностей и не разделяющими их, рыться в телекоммуникационной инфраструктуре. И я укажу вам и общественности на новое обвинительное заключение, заменяющее первоначальное, компании Huawei за то, что она является рэкетирским предприятием. И в этом обвинении изложена схема по сути серийной кражи интеллектуальной собственности.

КЕЙТИ БО ЛИЛЛИС: Три года спустя это оборудование Huawei остаётся на вышках на Среднем Западе в значительной степени потому, что объём средств, который конгресс выделил на возмещение компаниям расходов на замену оборудования, что им поручили сделать в Федеральной комиссии по связям, на 3 миллиарда долларов меньше необходимой суммы.

*BFD — двухнаправленный протокол обнаружения переадресации (прим. ИноТВ).

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 июня 2022 года.