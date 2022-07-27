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Bloomberg: американский сенатор призвал ввести санкции против закупок Китаем российской нефти

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Американский сенатор-республиканец Марко Рубио выступил с законопроектом о введении санкций за покупку Китаем энергоносителей из России. Как пишет Bloomberg, по словам Рубио, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает спецоперацию на Украине. Однако, отмечает издание, одобрение предложения в верхней палате конгресса США, контролируемой демократами, маловероятно, поскольку оно идёт вразрез с политикой Белого дома.
Bloomberg: американский сенатор призвал ввести санкции против закупок Китаем российской нефти
AP

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио выступил с законопроектом о санкциях за покупку Китаем энергоносителей из России. Как сообщает Bloomberg, это делается в попытке прекратить финансирование спецоперации России на Украине.

В этом году резко возрос импорт российской нефти в Китай: крупнейший в мире потребитель энергоносителей приобретает баррели, которых избегают европейские покупатели, по сниженным ценам. Однако прекращение поставок российской нефти в Китай грозит тем, что Пекин будет жёстче конкурировать с другими крупными покупателями, такими как Индия, за нефть с Ближнего Востока и Африки, что может привести к росту цен.

Инициативу поддержали республиканец Рик Скотт от Флориды и Кевин Креймер от Северной Дакоты. Законопроект предусматривает штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.
 
По словам Рубио, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает спецоперацию Кремля на Украине.
 
«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьёзными последствиями», — заявил политик.
 
Издание отмечает, что одобрение предложения в верхней палате конгресса США, контролируемой демократами, маловероятно, поскольку оно идёт вразрез с политикой Белого дома.
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