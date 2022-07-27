Daily Sabah: коллапс не грозит — ученый университета Италии о способности экономики России противостоять санкциям

Ущерб от санкций не будет настолько серьезен, чтобы Москва могла беспокоиться о возможном экономическом коллапсе, пишет Daily Sabah. Турецкое издание приводит слова эксперта Керима Джан Каваклы, который оценил возможности России противостоять западным санкциям. В частности, этому способствует отказ таких стран, как Китай, Индия и Саудовская Аравия присоединяться к бойкоту, а также способность Москвы искать новых покупателей и зарабатывать на торговле энергоносителями.

Россия относительно спокойно справляется с санкциями Запада, хотя и ожидается, что эффект от санкций Москва ощутит на себе в ближайшие месяцы, сообщает Daily Sabah.

Банк России прогнозирует сокращение ВПП в 2022 году на 4–6%, что контрастирует с довоенным прогнозом, при котором рост ВВП должен был составить 3%. Нынешний прогноз намного лучше предыдущего, при котором ожидался спад на 8—10%. Очевидно, что экономика поддерживается фискальными стимулами и высокими ценами на нефть, которые помогли ей выдержать воздействие санкций. У России есть огромный профицит счёта текущих операций из-за запретов на импорт, что ускорило дедолларизацию её экономики и привело к укреплению рубля, пишет Daily Sabah.

По словам Керима Джана Каваклы, доцента Университета Боккони в Италии, «хотя санкции определённо нанесли урон российской экономике, ущерб от него не настолько серьёзен, чтобы Москва рассматривала вопрос об уходе из Украины, не говоря уже о том, чтобы беспокоиться о возможном экономическом коллапсе».

«Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — сказал он агентству Anadolu, углубляясь в то, что он назвал двумя основными причинами способности Москвы противостоять западным санкциям.

«Во-первых, Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций. Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть ещё больше помог ей. Россия продолжает зарабатывать на торговле», — пояснил он.

Однако, по словам Каваклы, западные санкции могут иметь большее влияние в среднесрочной перспективе, поскольку Россия была исключена из глобальных производственных цепочек и не может закупать высокотехнологичные товары в других странах, пишет Daily Sabah.

«Это означает, что в будущем российские компании, такие как «Газпром», могут столкнуться с трудностями при замене своего оборудования или производстве высокотехнологичной продукции», — сказал Каваклы.

Другим фактором, по мнению эксперта, является то, что против России определённо готовятся новые санкции. Германия, один из крупнейших покупателей российского угля, обязалась прекратить его импорт к 1 августа, а нефти — к 31 декабря. Совместно с Великобританией Европейский союз намерен отказаться от импорта российской нефти по морю к концу 2021 года.

В прошлом месяце страны «Большой семёрки» объявили о планах запретить импорт российского золота, основной статьи экспорта, которая приносит Москве десятки миллиардов долларов, и ЕС последует их примеру. Россия, по оценкам, в 2020 году произвела 331 тонну золота и занимает второе место по добыче золота в мире, на её долю приходится 9% от общемирового объёма. Каваклы, однако, не ожидает, что это изменит курс российского правительства, сообщает Daily Sabah.