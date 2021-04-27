Bloomberg: Россия смогла вывести более половины своего экспорта из долларовой зоны

20:34
США предписали части госслужащих покинуть посольство в Кабуле
Соединённые Штаты предписали части госслужащих покинуть посольство в Кабуле.
20:21
Организаторы рассказали подробности о фестивале «Нашествие»
Организаторы рассказали подробности о музыкальном фестивале «Нашествие», который состоится с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.
20:20
Тутберидзе будет тренировать пару Тарасова — Морозов
Двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова.
20:18
США направили в Афганистан РСЗО для поддержки вывода войск
США перебрасывают из Кувейта в Афганистан реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для поддержки вывода американских войск.
20:12
Овечкин впервые с 2014 года пропустит два матча НХЛ подряд
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с января 2014 года пропустит два матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд из-за травмы.
20:12
В Греции за сутки выявили 3313 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 3313 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:00
Додон заявил о риске безвластия в случае роспуска парламента Молдавии
Молдавию может ожидать период безвластия в случае решения молдавского президента Майи Санду распустить парламент страны с учётом отсутствия сформированного правительства, предупредил бывший лидер республики Игорь Додон.
19:56
За сутки в Британии зафиксировали более 2 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2685 человек.
19:46
Порошенко раскритиковал идею Зеленского расширить нормандский формат
Киев рискует потерять доверие Франции и Германии, а также всего Евросоюза, стремясь любой ценой расширить нормандский формат, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
19:45
Аналитик прокомментировала сообщения о доле российского экспорта в долларах
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала сообщение о том, что доля доллара в российском экспорте впервые опустилась до уровня ниже 50%.
19:43
Экс-форвард МЮ Бербатов претендует на пост главы Болгарского футбольного союза
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Болгарского футбольного союза (БФС).
19:41
Лавров заявил о готовности встретиться с Блинкеном в Рейкьявике
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости сообщил, что готов провести переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Арктическом совете в Рейкьявике в мае.
19:32
Непомнящий назвал Карлсена фаворитом в матче за звание чемпиона мира по шахматам
Победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий назвал действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена фаворитом в их предстоящем матче за мировую шахматную корону.
19:31
В DFB подтвердили, что рассматривают Флика в качестве нового главного тренера сборной Германии
Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что хочет назначить нынешнего тренера мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика на пост наставника сборной Германии.
19:30
В МИД России вызвали послов прибалтийских стран и Словакии
В МИД России 28 апреля вызваны послы прибалтийских стран и Словакии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
19:25
Лидер группы Louna оценила сообщение о фестивале «Нашествие»
Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
19:21
Минфин Украины рассчитывает на второй транш ЕС в €600 млн в сентябре
Киев рассчитывает к сентябрю текущего года выполнить необходимые условия для получения второго транша Евросоюза в размере €600 млн, сообщил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
19:20
Павлова и Акимова будут тренироваться в отдельной группе сборной России по биатлону
Союз биатлонистов России огласил предварительный состав национальной команды на сезон-2021/22 и распределение спортсменов по тренерским группам.
19:19
Новак прокомментировал ситуацию с газификацией в России
Вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с газификацией в России.
19:16
Романов заявил, что с радостью согласился на бой с Кудряшовым
Российский боксёр Евгений Романов рассказал о своём предстоящем поединке с соотечественником Дмитрием Кудряшовым, который состоится на турнире промоутерской компании Gazfight.
19:10
Лётчики провели репетицию воздушного парада в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону состоялась тренировка воздушного парада, в которой были задействованы экипажи 45 самолётов и вертолётов.
19:08
Путин провёл рабочую встречу с губернатором Петербурга
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в ходе которой они обсудили ситуацию с коронавирусом и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.
19:00
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
18:59
Психолог рассказала, как наладить отношения с пожилыми родителями
Психолог Анна Неги рассказала, как взрослым детям избежать испорченных отношений и доказать пожилым родителям свою самостоятельность.
18:58
Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:1).
18:54
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в среду, 28 апреля.
18:53
Ракетчики ЦВО приняли участие в учениях в Новосибирской области
Подразделения Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в учениях на территории Новосибирской области.
18:49
Лавров рассказал о предложении обнулить дипломатический конфликт с США
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами.
18:45
В «Спартаке» заявили о желании пригласить шахматиста Непомнящего на матч РПЛ с «Химками»
Московский «Спартак» планирует пригласить российского гроссмейстера Яна Непомнящего на ближайший домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:41
Парламент Турции осудил признание Байденом геноцида армян
Парламент Турции принял резолюцию, в которой осудил официальное признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.
18:41
Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.
18:32
Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу чемпионов
Форвард ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
18:28
Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии по делу о смерти девушки
Раменский суд в Московской области приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), во время стрима которого умерла девушка.
18:22
В Киеве заявили о работе над подготовкой встречи Зеленского и Путина
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что уже ведётся работа по подготовке встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.
18:20
Маас призвал перейти из спирали эскалации в Донбассе на путь диалога
Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции со своим словацким коллегой Иваном Корчоком в Берлине призвал выйти из спирали эскалации ситуации в Донбассе и перейти к диалогу.
18:18
Тренировку клуба MLS прервал проникший на поле крокодил
Тренировку футбольного клуба «Торонто», выступающего в Высшей футбольной лиге (MLS), прервал выползший на поле аллигатор.
18:17
Верховный суд оставил в силе приговор по делу «Сети» в Пензе
Верховный суд России признал законным вынесенный в Пензе приговор семерым фигурантам дела сообщества «Сеть»*.
18:16
В Ростуризме заявили о подготовке предложения по очередному этапу программы кешбэка
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство готовит предложение программы туристического кешбэка «по отдельному окну продаж на осень и вплоть до конца года».
18:10
Фитнес-тренер дала советы по подготовке к лету
Фитнес-тренер Валерия Степанькова дала советы по подготовке к лету.
18:03
В сборной России подтвердили положительный тест на коронавирус у Головина
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина, получившего положительный результат теста на коронавирус.
18:01
Маас прокомментировал отношения России и Чехии
Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал ситуацию в отношениях между Россией и Чехией.
17:51
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против индийской мутации COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» «будет эффективна и против индийской мутации».
17:50
Непомнящий проиграл Лижэню в последнем туре шахматного турнира претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя Китая Дин Лижэня в 14-м туре шахматного турнира претендентов.
17:42
На Украине открыли запись на вакцинацию от COVID-19 людей старше 65 лет
На Украине открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 пожилых лиц от 65 лет, сообщает украинский Минздрав.
17:37
Иорданский боксёр скончался после поединка на молодёжном чемпионате мира
Иорданский боксёр Рашид Аль-Сваисат, который потерял сознание на ринге на молодёжном чемпионате мира в польском Кельце, умер в больнице.
17:31
В ВОЗ выступили против введения «паспортов вакцинации»
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что введение «паспортов вакцинации» привело бы к росту неравенства в мире.
17:26
В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявых пеликанов
В Московском зоопарке вылупились птенцы редких кудрявых пеликанов, занесённых в Международную Красную книгу как близкие к угрозе исчезновения.
17:26
В Екатеринбурге передано в суд дело водителя, насмерть сбившего мужчину с ребёнком
Водителю, сбившему насмерть мужчину и его малолетнего сына в Екатеринбурге, грозит до семи лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.
17:25
В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19
За сутки в Кировской области зарегистрировали 69 случаев COVID-19. Выписан 91 пациент.
17:24
Вертинская назвала Кавсадзе замечательным человеком
Актриса Анастасия Вертинская поделилась воспоминаниями о своём коллеге Кахе Кавсадзе, с которым она снималась в советско-испанском фильме «Житие Дон Кихота и Санчо».