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Bloomberg: Россия смогла вывести более половины своего экспорта из долларовой зоны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Статистика показывает, что Россия смогла отказаться от доллара более чем в половине от общего объёма своего экспорта за четвёртый квартал прошлого года. В частности, уже более трёх четвертей объёма всей торговли между Россией и Китаем ведётся в евро, отмечает Bloomberg. Центробанк России также сократил вложения в казначейские облигации США, увеличив при этом долю своих международных резервов в виде запасов золота и евро, говорится в статье.
Bloomberg: Россия смогла вывести более половины своего экспорта из долларовой зоны
Pixabay

Россия стремится к «дедолларизации» своей экономики на фоне ужесточения санкций со стороны Соединённых Штатов — и статистика показывает, что такая политика приносит определённые результаты. Согласно данным Центрального банка России, опубликованным в понедельник, в четвёртом квартале 2020 года доля американского доллара в российском экспорте впервые упала до уровня ниже 50%, сообщает Bloomberg. 

Это свидетельствует о том, что в результате многолетней кампании, проводимой с целью сократить «уязвимость» российской экономики в отношении американских активов, Россия смогла в итоге отказаться от доллара более чем в половине своего экспорта, отмечается в статье. При этом доля евро в общем объёме российского экспорта в последнем квартале прошлого года существенно увеличилась.  

Статистика показывает, что такое заметное сокращение использования доллара произошло во многом благодаря активной торговле России с Китаем, где более трёх четвертей объема расчётов в настоящее время происходит в евро. Как следует из приведённых данных, доля единой валюты в общем объёме российского экспорта при этом подскочила более чем на 10 процентных пунктов — до 36%, пишет Bloomberg. 

На фоне многократного ужесточения санкций и постоянной угрозы введения новых ограничений России приходится искать надёжные способы, позволяющие изолировать её экономику от вмешательства США, поясняется в статье. В рамках этой политики Центробанк России также сократил вложения в казначейские облигации США в своих международных резервах, увеличив при этом долю запасов в виде золота и евро, сообщает Bloomberg. 

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Bloomberg США Северная Америка
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