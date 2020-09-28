DWN: из-за пандемии коронавируса на Западе прогремел «долговой взрыв»

03:00
Колосков назвал матч ЦСКА — «Локомотив» украшением российского футбола
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал матч между «Локомотивом» и ЦСКА украшением российского футбола.
03:00
WSJ: США планируют закрыть багдадское посольство
Администрация американского президента Дональда Трампа предупредила иракское правительство, что планирует полностью закрыть посольство США в Багдаде, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
03:00
Соломатин назвал нехватку центрфорварда одной из причин поражения ЦСКА от «Локо»
Бывший футболист «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал исход московского дерби.
03:00
Мещеряков процитировал группу «Чайф» и призвал не хоронить «Локомотив»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о победе клуба над ЦСКА в девятом туре чемпионата России по футболу.
03:00
Военные медики Франции и России провели видеоконференцию
Специалисты Центра координации медобеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге провели видеоконференцию с французскими военными медиками, в ходе которой состоялся обмен опытом профилактики и лечения коронавируса.
03:00
Геркус выделил трёх игроков «Локо» в матче с ЦСКА
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал исход московского дерби с ЦСКА.
03:00
Игнатьев рассказал о том, как сдержал Фернандеса в дерби с ЦСКА
Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев, признанный лучшим игроком матча с ЦСКА, прокомментировал своих действия в московском дерби.
03:00
Мхитарян призвал международное сообщество вмешаться в карабахский конфликт
Футболист «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
03:00
Московские власти закупают эскалаторы для «салатовой» ветки метро
Компания «Мосинжпроект» планирует заключение контракта на сумму 764 млн руб. на поставку эскалаторов для Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы.
03:00
Кабмин утвердил правила субсидирования Корпорации развития Дальнего Востока
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) для управления Арктической зоной.
03:00
Дубль Икарди принёс ПСЖ победу над «Реймсом» в матче Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Реймсом» в матче четвёртого тура французской Лиги 1.
03:00
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в матче третьего тура испанской Примеры.
03:00
«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Серии А благодаря дублям Верету и Роналду
Римская «Рома» и туринский «Ювентус» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А.
03:00
МЧС рассказало о ходе тушения природных пожаров в Воронежской области
В МЧС России рассказали о ходе тушения природных пожаров в Воронежской области.
03:00
Экс-футболист «Волги» Сапогов бросил вызов форварду «Анжи» Асильдарову
Бывший нападающий нижегородского футбольного клуба «Волга» Алексей Сапогов вызвал на бой форварда махачкалинского «Анжи» Шамиля Асильдарова.
03:00
Хуснуллин рассказал об обсуждениях мер по водоснабжению Крыма
Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал о том, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.
03:00
Судьи Гран-при России отменили решение о начислении штрафных баллов Хэмилтону
Стюарды этапа «Формулы-1» — Гран-при России изменили своё решение, отменив начисление штрафных баллов британскому гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону.
03:00
В Москве скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
03:00
«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Гродно применили против протестующих слезоточивый газ
В белорусском Гродно против участников несанкционированных протестов был применён слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
03:00
Слуцкий о победе «Рубина» над «Ротором»: сценарий был предопределён
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над волгоградским «Ротором» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Гватемале число случаев коронавируса превысило 90 тысяч
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Гватемале за сутки выросло на 390 — до 90 092.
03:00
«Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан срочно возобновить переговоры
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить столкновения и возобновить переговорный процесс на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
03:00
Николич объяснил, почему Игнатьев играл слева в полузащите в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выход Владислава Игнатьева на позиции левого полузащитника в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
03:00
Николич о победе над ЦСКА: мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Во Франции за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 11 123 — до 538 569.
03:00
Гончаренко о невыходе Васина в матче с «Локомотивом»: он очень долго переодевался и ещё забыл щитки в раздевалке
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему защитник Виктор Васин не вышел на замену в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского правительства.
03:00
Гончаренко об удалении Бистровича: два фола в атаке — это ещё надо умудриться
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об удалении полузащитника Кристияна Бистровича в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Гончаренко заявил, что доволен игрой ЦСКА после удаления Бистровича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от столичного «Локомотива» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 11,9 тыс. заболевших COVID-19.
03:00
Калинская проиграла Бушар на старте «Ролан Гаррос»
Россиянка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Канады Эжени Бушар в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
03:00
Гол Ракитича помог «Севилье» победить «Кадис» в матче Примеры
«Севилья» одержала победу над «Кадисом» в матче третьего тура испанской Примеры.
03:00
Посол России оценил заявления Запада об инаугурации Лукашенко
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала СТВ прокомментировал заявления Запада относительно инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко.
03:00
Игнатьев признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив»
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев признан лучшим игроком матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
03:00
В Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
В Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Кавказской железной дороги.
03:00
«Милан» обыграл «Кротоне» в Серии А
«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче второго тура итальянской Серии А.
03:00
«Рубин» победил «Ротор» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Гол Смолова принёс «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Маррей проиграл Вавринке в первом круге «Ролан Гаррос»
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей потерпел поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
03:00
«Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в Ереван
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила о решении приостановить рейсы в Ереван на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
03:00
Касаткина заявила, что с нетерпением ждёт своего первого матча на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что с нетерпением ждёт своего старта на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
03:00
Умер актёр Никита Логинов
Скончался актёр Никита Логинов, исполнивший роли в «Антикиллере», «ДМБ» и ряде других фильмов и сериалов. О его смерти сообщается на сайте московского театра «Около дома Станиславского».
03:00
За сутки в Турции выявили 1467 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1467 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Форвард «Зенита» Азмун рассказал о серьёзности своей травмы
Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своей травме, полученной в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
03:00
Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в матче АПЛ
«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Сити» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Эстония намерена инициировать консультации в СБ ООН по Карабаху
Эстония инициирует консультации в СБ ООН в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
03:00
В Хорватии за сутки выявили 190 случаев коронавируса
В Хорватии общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки возросло на 190, достигнув 16 197.
03:00
Гендиректор «Уфы» заявил, что клуб пока не намерен увольнять Евсеева
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.