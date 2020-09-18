South China Morning Post Оригинал

SCMP: не летать на самолётах и не ездить на поездах — китайскому миллиардеру суд отказал в роскошной жизни из-за долгов компании

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Суд запретил китайскому миллиардеру и основателю конгломерата HNA Group Чень Феню тратить деньги на роскошь, сообщает South China Morning Post. Такое решение было принято после того, как HNA не погасил свои долги перед инвестором.
SCMP: не летать на самолётах и не ездить на поездах — китайскому миллиардеру суд отказал в роскошной жизни из-за долгов компании
Reuters

Суд запретил основателю и председателю китайского конгломерата HNA Group Чень Феню тратить средства на предметы роскоши после того, как HNA Group и его дочерняя компания не смогли расплатиться по долгам с инвестором, сообщает South China Morning Post.

Согласно судебному решению, Чень Фень не имеет права тратить денег на вещи не связанные с повседневной жизнью и работой. Кроме того, ему запрещено летать самолётом и путешествовать на скоростных поездах без соответствующего разрешения суда. Миллиардер не сможет приобретать собственность, предпринимать дорогой ремонт своих домов, арендовать офисы, тратить деньги на дорогие отели, ночные клубы и гольф.
 
Издание напоминает, что в марте этого года суд постановил, что HNA Group обязана выплатить свою задолженность инвестору Ча Дзиню, однако сделано этого не было. При этом в HNA обещали погасить долги перед инвесторами ещё до 25 января 2020 года. Как сообщает South China Morning Post, конгломерат испытывает большие финансовые проблемы, имея многомиллиардные задолженности. В качестве одного из решений проблемы HNA планирует продать часть своих активов.
 
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