SCMP: не летать на самолётах и не ездить на поездах — китайскому миллиардеру суд отказал в роскошной жизни из-за долгов компании

Суд запретил китайскому миллиардеру и основателю конгломерата HNA Group Чень Феню тратить деньги на роскошь, сообщает South China Morning Post. Такое решение было принято после того, как HNA не погасил свои долги перед инвестором.

Суд запретил основателю и председателю китайского конгломерата HNA Group Чень Феню тратить средства на предметы роскоши после того, как HNA Group и его дочерняя компания не смогли расплатиться по долгам с инвестором, сообщает South China Morning Post.

Согласно судебному решению, Чень Фень не имеет права тратить денег на вещи не связанные с повседневной жизнью и работой. Кроме того, ему запрещено летать самолётом и путешествовать на скоростных поездах без соответствующего разрешения суда. Миллиардер не сможет приобретать собственность, предпринимать дорогой ремонт своих домов, арендовать офисы, тратить деньги на дорогие отели, ночные клубы и гольф.

Издание напоминает, что в марте этого года суд постановил, что HNA Group обязана выплатить свою задолженность инвестору Ча Дзиню, однако сделано этого не было. При этом в HNA обещали погасить долги перед инвесторами ещё до 25 января 2020 года. Как сообщает South China Morning Post, конгломерат испытывает большие финансовые проблемы, имея многомиллиардные задолженности. В качестве одного из решений проблемы HNA планирует продать часть своих активов.