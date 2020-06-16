Вести: украинцев за долги по коммуналке хотят лишать водительских прав и зарплаты

За долги по коммунальным платежам украинцев хотят лишить права управлять транспортными средствами, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. Как передают «Вести», эксперты отмечают, что такими методами кризис в отрасли ЖКХ не решить, а сам законопроект подготовлен для того, чтобы распродать отрасль иностранцам.

Украинских должников хотят лишить права управлять транспортными средствами, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. Как пишут «Вести», соответствующий законопроект в Верховной раде зарегистрировали депутаты от партии «Слуга народа».

Согласно тексту законопроекта, уже до 1 октября этого года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать свою задолженность, заключив соответствующий договор с поставщиками услуг или с управляющей компанией, если речь идёт, например, о квартплате. Рассрочить оплату по договору можно на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга. Но в месяц платёж не может превышать 25% от дохода для работающих. Важно, что в случае заключения договора о реструктуризации должник сохранит свое право на получение субсидии и прочих льгот.

Если же такой договор заключён не будет, то должников будет ждать суд, исполнительный документ и принудительное взыскание, которое может быть нескольких видов. Первое — это ежемесячное автоматическое взыскание 50% зарплаты до полного погашения долгов. Если же долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца, то взыскание может происходить за счет имущества должника. Более того, как подчеркивают авторы проекта, одно другому не мешает.

Обращение о взыскании заработной платы не препятствует обращению о взыскании имущества должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, — говорится в тексте документа.

Если же взыскать долги не представляется возможным, то на должника будет записываться задолженность. Кроме того, к сумме долга будет регулярно добавляться пеня за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Если задолженность по коммуналке превысит сумму соответствующих платежей за один год, то штраф будет составлять 20% от долга, если два года — 30%, три года — 50%.

Документ также предлагает ряд нематериальных наказаний для должников. В частности, при наличии задолженности госисполнитель может вынести постановление о запрете выезда за границу, ограничении в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. И всё это до полного погашения долга.

Вероятность того, что столь строгие нормы всё-таки будут применены к украинцам, достаточно высока, ведь эти требования содержатся в меморандуме Украины с МВФ.

«Мы займёмся вопросом задолженности и платежной дисциплины домашних хозяйств. Мы будем разрабатывать адекватные инструменты для компаний централизованного теплоснабжения для обеспечения сбора платежей от домохозяйств (в том числе через более высокие штрафы и упрощенное правоприменение)», — говорится в подпункте «e» пункта 27 меморандума с МВФ, опубликованном на официальном сайте фонда.

Кроме того, как говорит «Вестям» сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, подобные требования западные партнёры озвучивали ещё с 2006 года.

«Теперь же, имея полный политический контроль над украинской властью, они имеют возможность продавливать подобные решения на самом высоком уровне», — говорит Корольчук.

Всё это, по его словам, делается с одной целью — для вывода на рынок ЖКХ частных компаний.

«С 2013–2014 годов на переговорах с МВФ постоянно поднимается вопрос о необходимости приватизации сектора ЖКХ с чётким разделением. А этот законопроект помогает, так сказать, расчистить поле и сделать его более привлекательным для иностранных инвесторов», — отмечает Корольчук.