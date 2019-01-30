Вести: украинцы стали брать кредиты на оплату коммуналки

В последнее время жители Украины начали брать кредиты чтобы заплатить за коммунальные услуги. Как пишут «Вести», в одной из микрофинансовых организаций Киева журналистам рассказали, что львиная доля обращений приходится на кредиты для оплаты ЖКХ.

На Украине в последнее время стали популярными кредиты на оплату коммунальных услуг. Как рассказали «Вестям» в одной из микрофинансовых организаций, которые предоставляют быстрые кредиты, львиная доля обращений приходится на кредиты для оплаты коммуналки.

«Мы постоянно анализируем анкетные данные наших клиентов. В последнее время популярными стали займы на оплату коммунальных услуг. В основном берут до двух тысяч. Многие приходят, чтобы перекредитоваться. Например, на неделе у нас был мужчина, который просил 100 тысяч гривен, чтобы заплатить долги банкам. Но чаще всего целью получения денег люди указывают подарки друзьям и родственникам, на лечение и ремонты. Несколько реже берут займы на образование и покупку медикаментов. И совсем редко — на покупку одежды», — рассказал «Вестям» менеджер одной из украинских микрокредитных организаций Александр.

По его словам, пики обращений за деньгами у них приходятся на периоды за несколько дней до получения аванса и зарплаты. Но больше всего мгновенных кредитов люди берут перед праздниками – 8 Марта, 14 февраля, Новым годом и Рождеством.

Как отмечает издание, конторы, которые предлагают быстрые деньги, растут как грибы после дождя. Причина очевидна — огромный спрос на ссуды без справки о доходах. И это при том, что переплата немаленькая: процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 0,01 до 2,1 % в день, причем 0,01% чаще всего оказывается маркетинговым ходом.