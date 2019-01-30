Вести: украинцы стали брать кредиты на оплату коммуналки

В последнее время жители Украины начали брать кредиты чтобы заплатить за коммунальные услуги. Как пишут «Вести», в одной из микрофинансовых организаций Киева журналистам рассказали, что львиная доля обращений приходится на кредиты для оплаты ЖКХ.
На Украине в последнее время стали популярными кредиты на оплату коммунальных услуг. Как рассказали «Вестям» в одной из микрофинансовых организаций, которые предоставляют быстрые кредиты, львиная доля обращений приходится на кредиты для оплаты коммуналки.
«Мы постоянно анализируем анкетные данные наших клиентов. В последнее время популярными стали займы на оплату коммунальных услуг. В основном берут до двух тысяч. Многие приходят, чтобы перекредитоваться. Например, на неделе у нас был мужчина, который просил 100 тысяч гривен, чтобы заплатить долги банкам. Но чаще всего целью получения денег люди указывают подарки друзьям и родственникам, на лечение и ремонты. Несколько реже берут займы на образование и покупку медикаментов. И совсем редко — на покупку одежды», — рассказал «Вестям» менеджер одной из украинских микрокредитных организаций Александр.
По его словам, пики обращений за деньгами у них приходятся на периоды за несколько дней до получения аванса и зарплаты. Но больше всего мгновенных кредитов люди берут перед праздниками – 8 Марта, 14 февраля, Новым годом и Рождеством.
Как отмечает издание, конторы, которые предлагают быстрые деньги, растут как грибы после дождя. Причина очевидна — огромный спрос на ссуды без справки о доходах. И это при том, что переплата немаленькая: процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 0,01 до 2,1 % в день, причем 0,01% чаще всего оказывается маркетинговым ходом.
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению президента Петра Порошенко на судей по делу «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Сочи 14 мая и проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
США выделят $2,5 млн на поддержку парламентских выборов в Киргизии, которые состоятся в 2020 году. Грант организации, с текстом которого ознакомился RT, выделяет Агентство США по международному развитию (USAID).
Госсекретарь США Майк Помпео прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель в понедельник, 13 мая, для переговоров с Евросоюзом по Ирану. Эту информацию подтвердила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление бывшего командующего операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергея Наева о том, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
Самолёт Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в ночь на понедельник, 13 мая, из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Азимут».
За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности. Об этом свидетельствуют результаты проведённого Аналитическим центром НАФИ исследования, с которыми ознакомился RT.
Члены приморского поискового объединения «Авиапоиск», используя детали от найденных в разных регионах России самолётов, восстановили штурмовик времён Великой Отечественной войны Ил-2. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Генеральный директор производителя спутников ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что сроки запуска второго спутника «Обзор-Р» могут быть определены не раньше, чем закончатся лётные испытания первого такого аппарата, то есть после 2021 года.
Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в Европарламент следует выбрать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии», передаёт Le Figaro.
Группа российских инспекторов планирует в мае совершить наблюдательный полёт на самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Боснии и Герцеговины в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен в ходе встречи со своими коллегами из Франции и Германии, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини обсудить в Брюсселе заявление Ирана о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил диверсии против четырёх коммерческих грузовых судов вблизи территориальных вод ОАЭ в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.
Группа российских инспекторов планирует в мае совершить наблюдательный полёт на самолёте Ту-154МЛК-1 над территорией Соединённых Штатов в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».