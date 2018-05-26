Handelsblatt: каждое лето россиянам напоминают, насколько важны «блага цивилизации»

Каждое лето «в качестве профилактики» российские власти устраивают своим гражданам, в буквальном смысле, холодный душ — отключают на несколько недель горячую воду, пишет Handelsblatt. По мнению журналиста немецкой газеты, только тогда, когда её нет, человек начинает по-настоящему понимать, «насколько важными стали плоды цивилизации».
Российская Федерация — «страна не для слабаков», пишет немецкая газета Handelsblatt.
То, что в России условия жизни «немного суровее, чем где-либо», ни для кого не секрет. Более того, россиянам по-прежнему приходится сталкиваться с пережитками советского прошлого, отмечает автор статьи Андре Баллин.
Так, например, в летние месяцы власти «в качестве профилактики устраивают своим гражданам — в буквальном смысле — холодный душ». Каждый год в крупных российских городах на несколько недель отключают горячую воду — «и ладно ещё, что хоть в тёплое время года», поясняет журналист Handelsblatt.
«Счастливчиками могут считать себя владельцы бойлеров. Остальные же вынуждены бежать к соседям или лезть, стиснув зубы, под ледяную воду и трястись от холода», — уточняет Баллин.
«Когда нет горячей воды, именно тогда человек начинает понимать, насколько важными стали плоды цивилизации», — констатирует автор статьи.
Почему спустя десятилетия после распада Советского Союза в России по-прежнему отключают воду, сами россияне толком понять не могут, продолжает журналист немецкого издания.
«Мы летаем в космос, строим ядерные ракеты и решаем благодаря хакерам, кто станет президентом США. Вот только принимать по-человечески душ в течение всего года, как это делают в остальном мире, нам не суждено», — приводит Баллин слова жителя Москвы Евгения. Возможно даже, что россиян таким образом закаляют на случай кризисной ситуации, добавил с иронией москвич.
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