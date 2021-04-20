Конгрессмен Нунес: политика Байдена подрывает доверие к доллару — на радость Китаю

Китай хорошо разбирается в пропаганде, поэтому заявлениями Белого дома и американских СМИ его не обманешь, рассуждает в эфире Fox News конгрессмен США Девин Нунес. По словам политика, администрация Байдена делает как раз то, что больше всего выгодно Пекину: подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

Господин конгрессмен, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали события в Китае. Китайская полиция прошла строевым шагом по улицам Гонконга — мы видели эти кадры, явное доказательство того, что на месте, в Гонконге, всё кардинально изменилось. Джимми Лай был и остаётся борцом за свободу, теперь он сидит в китайском ГУЛАГе. Его приговорили и арестовали за то, что он возглавлял борьбу за демократию и свободу в Гонконге. Люди в масках и с молотками уничтожили печатный станок The Epoch Times…



Как по-вашему, что хочет сказать Китай, Компартия Китая, своими попытками занять круговую оборону в Тайване и диктовать свои условия в Гонконге? Что вы скажете о наших противниках по всему миру, которые сейчас смотрят на байденовскую Америку?



ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: По-видимому, девизу Рейгана «Мир достигается силой» администрация Байдена предпочла политику «Говори громко и держи в руке тоненький прутик»*. Вы спрашиваете, чего на самом деле хотят китайцы. Больше всего китайцы заинтересованы… В данный момент у США — мировая резервная валюта. Китайцам хотелось бы иметь то же самое. Хотя они при этом манипуляторы. Но вот что они хотят сделать. Если они смогут просто подорвать доверие людей к валюте США, это принесёт им громадную выгоду.



И то, что делает администрация Байдена… Не только в мировом масштабе, но и то, в какие долги она залезает здесь, в Вашингтоне, где мы печатаем деньги… Итак, китайцы не воспринимают Байдена всерьёз, потому что китайцы разбираются в пропаганде. Они понимают, что Белый дом и демократы-социалисты изо дня в день вбрасывают истории… 95 процентов контента в этой стране — левой направленности. И они создают эти версии событий, которые потом, конечно же, просачиваются через социальные сети. Китайцы хорошо понимают, как это работает.



И как же они относятся к администрации Байдена? Они над ней смеются! Потому что им неважно, какие версии событий существуют здесь, в США. Их интересует, как девальвировать американский доллар. Над этим они работают каждый день, и каждый день им в этом помогают демократы-социалисты в нашем городе (Вашингтоне. — ИноТВ).



Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года.



* Конгрессмен обыгрывает известное высказывание Теодора Рузвельта: «Говори тихо и держи в руках большую дубинку» (прим. ИноТВ).