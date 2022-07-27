GT: из-за демографического кризиса Китай рискует столкнуться с естественной убылью населения

В ближайшие годы Китай может столкнуться с естественной убылью населения, предупреждает Global Times. По словам экспертов, это связано с усугубившимся демографическим кризисом. Согласно некоторым прогнозам, рождаемость в крупных городах Китая продолжит падать, а коэффициент рождаемости в стране продолжит сокращаться на протяжении ближайшего столетия, отмечается в статье.

Опубликованные недавно данные о рождаемости в 29 провинциях и регионах Китая за 2021 год показывают, что сразу в нескольких провинициях число новых рождений в прошлом году было самым низким за последние десятилетия. И лишь в шести из десяти провинций с самым высоким уровнем рождаемости число новорождённых превысило 500 тыс. Чиновники и эксперты предупреждают, что согласно прогнозам, Китай может столкнуться с убылью населения ещё до 2025 года, пишет Global Times.



Темпы роста общей численности населения Китая за последние годы значительно замедлились. И ожидается, что уже в период нынешней 14-й пятилетки (которая продолжается с 2021-го по 2025 год) эти показатели станут отрицательными, предупредил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Китая Ян Вэньчжуан во время своего выступления на ежегодной конференции Ассоциации народонаселения Китая, проходившей на прошлой неделе.



По данным Национальной комиссии здравоохранения, средний показатель числа детей, рождаемых женщинами детородного возраста, в 2021 году сократился до 1,64 — для сравнения, в 2019 году он был равен 1,73, а в 2017 году достигал 1,76, отмечается в статье.



«Низкий коэффициент рождаемости означает, что потенциальных матерей и отцов становится меньше. В то же время быстро сокращается число людей, желающих иметь детей. Сложите эти два фактора вместе, и мы увидим тенденцию к быстрому сокращению естественного прироста населения», — подчеркнул в интервью Global Times Хуан Вэньчжэн, эксперт в сфере демографии и старший научный сотрудник Центра изучения Китая и глобализации.



Согласно статистическому докладу о развитии здравоохранения Китая в 2021 году, опубликованному в июле этого года Национальной комиссией здравоохранения, из 10,62 млн новорождённых, которые появились на свет в Китае в 2021 году, 41,4% являются вторым ребёнком в семье. И ещё 14,5% появились в семьях, где до этого уже было двое детей или больше, сообщает Global Times.



По данным за прошлый год, в первую десятку китайских провинций с наибольшим количеством рождений вошли Гуандун, Хэнань, Шаньдун, Сычуань, Хэбэй, Аньхой, Гуанси, Цзянсу, Хунань и Гуйчжоу. При этом только в провинции Гуандун было зарегистрировано более одного миллиона новорождённых, пишет Global Times.



В то время как в провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая, впервые с 1978 года за год родилось менее 800 тыс. человек, а количество рождений в провинции Хунань упало ниже 500 тыс. впервые почти за 60 лет. В провинции Цзянси на востоке Китая соответствующий показатель упал ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов, отмечается в статье.



Причём китайские демографы прогнозируют, что отрицательный прирост населения останется доминирующей тенденцией в течение длительного времени. По их мнению, для решения этой проблемы правительству необходимо оперативно скорректировать планы экономического развития и улучшить общее качество жизни населения, сообщает Global Times.



«Это неизбежный результат длительного периода низкой рождаемости», — пояснил в интервью Global Times Хуан Вэньчжэн. «Можно прогнозировать, что уровень рождаемости в Китае будет продолжать сокращаться ещё более века, при этом рождаемость в крупнейших городах будет продолжать падать. Политика третьего ребенка может частично устранить некоторые проблемы, но вряд ли повернёт тенденцию вспять в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.



В свою очередь, профессор социологии Пекинского университета Лу Цзехуа заявил в интервью Global Times, что Китай вскоре неизбежно вступит в период длительного отрицательного прироста населения, учитывая текущие демографические тенденции, хотя при этом могут наблюдаться некоторые колебания. «Необходимо скорректировать общую схему социально-экономического развития, чтобы приспособиться к новой модели роста населения», — пояснил эксперт.



По его словам, Китай долгое время полагался на свои «демографические дивиденды» для стимулирования экономического развития, однако уже в ближайшем будущем эти дивиденды будут постепенно сокращаться или даже переходить в «демографические долги». Поэтому власти должны изучить вероятные преимущества в других сферах, выходящих за рамки «демографических дивидендов», чтобы можно было улучшить общее качество жизни населения и создать новые условия для экономического развития, заявил профессор.



Чтобы помочь жителям сократить расходы, связанные с рождением и воспитанием детей, включая расходы на образование, многие города и регионы Китая уже начали внедрять целый комплекс мер, призванных помочь обеспечить сбалансированный рост населения в долгосрочной перспективе. Например, власти города Паньчжихуа с населением 1,23 млн человек, который расположен в провинции Сычуань на юго-западе Китая, объявили летом прошлого 2021 года, что планируют выдавать дополнительные пособия парам, родившим более одного ребенка.



Это можно считать первым в истории Китая официальным стимулом такого рода, призванным поощрить население для повышения рождаемости, отмечается в статье. Эти меры принимаются в рамках широкомасштабных усилий по решению проблемы общего демографического спада в Китае в долгосрочной перспективе, пишет Global Times.



По мнению экспертов, помощь государства по решению экономических проблем, связанных с рождением и воспитанием детей, а также такие меры, как стабилизация цен на жильё и оптимально благоприятная политика в социальной сфере способны помочь смягчить негативное влияние тенденций, влияющих на отрицательный прирост населения, говорится в статье.