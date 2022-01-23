SCMP: из-за спада рождаемости и старения населения Китая экономическое «окно возможности» скоро закроется

До сих пор в плане экономического развития Китай пользовался преимуществами демографических дивидендов, когда доля трудоспособного населения преобладала, пишет South China Morning Post. Но, как предупреждают эксперты, учитывая необратимые тенденции вроде спада рождаемости и стремительного старения населения, это «окно возможности» скоро закроется и стране придётся учиться жить в новых реалиях.

В рамках демографического кризиса в Китае на беспрецедентно низкий уровень рождаемости накладывается стремительно растущий процент пожилого населения. Эксперты предупреждают, что эта тенденция может оказаться необратимой и стране придётся подстраиваться под новые реалии, пишет South China Morning Post.

В 2021 году китаянки родили всего 10,62 млн детей — на 11,5% меньше по сравнению с 2020-м. «Число новорождённых в Китае уменьшается. На самом деле, доля детей в возрасте от нуля до 14 лет в целом продолжит сокращаться, в то время как процент пожилого населения будет стремительно расти», — прогнозирует эксперт Центра исследования населения при Китайском народном университете профессор Сун Цзянь.

Как заявил специалист на пресс-конференции Государственного комитета по делам здравоохранения в четверг 20 января, Китай до сих пор пользуется экономическими преимуществами своих демографических дивидендов — когда доля трудоспособного населения превышает долю детей и пожилых. Однако, по словам Суна, учитывая сложившиеся тенденции, это «окно возможности» уже скоро закроется.

В прошлом году число трудоспособных жителей КНР в возрасте от 16 до 59 лет составило 882,22 млн — то есть 62,5% населения. Люди старше 60 лет составили 18,9% населения, по сравнению с 2020 годом их число выросло с 265,02 млн до 267,36 млн.

Как напоминает South China Morning Post, чтобы предотвратить кризис, в течение последнего десятилетия китайские власти ослабили жёсткие правила, регулирующие рождаемость, в том числе политику «одна семья — один ребёнок». Так, в 2016 году Пекин разрешил парам заводить двух детей, а в 2021-м — трёх.

Тем не менее ни послабления в государственной демографической политике, ни стимулирующие меры вроде продления декретов и обеспечения более доступного образования и жилья до сих пор так и не смогли обратить тенденцию снижения уровня рождаемости.

В 2021 году в Китае был зарегистрирован рекордно низкий уровень рождаемости — 7,52 рождения на 1000 людей, в то время как ещё в 2020-м этот показатель держался на 8,52. По словам Цай Фана, директора Института населения и экономики труда при Китайской академии общественных наук, «спад рождаемости, будь он результатом социально-экономического развития или следствием государственной политики, а также старение населения необратимы». По мнению эксперта, даже подъём рождаемости не поможет Китаю получить новый демографический дивиденд, поэтому страна должна научиться жить в условиях старения населения.

Как подчеркнул Цай, этот фактор может представлять две серьёзные проблемы для экономики: сокращение доли трудоспособного населения и уменьшение покупательной способности. Поэтому власти должны обеспечить пожилым людям подготовку и навыки, которые помогут им лучше адаптироваться к новым реалиям. Кроме того, правительству необходимо не просто повышать пенсионный возраст, а проработать новые меры, которые будут стимулировать пожилых работать после достижения пенсионного возраста, полагает китайский эксперт.

По информации South China Morning Post, в прошлом году власти страны подтвердили, что начнут ежегодно повышать пенсионный возраст на несколько месяцев. На протяжении последних 40 лет этот возраст в стране оставался неизменным: 60 лет для мужчин, и 55 — для женщин.

Издание обращает внимание, что проблема замедленного или даже отрицательного роста населения распространена во многих развитых странах, особенно в Азии, где наблюдаются одни из самых низких показателей рождаемости и очень велик процент пожилых. В Японии в 2021 году доля людей старше 65 лет составила 29,1% населения. В Южной Корее 34,1% людей старше 65 лет до сих пор активны на рынке труда.