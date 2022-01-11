Ouest-France: китайских родителей заставят прививать детям «любовь к партии и социализму»

В Китае по новому закону Коммунистической партии семьи обязаны прививать детям «любовь к партии, стране, её людям и социализму», рассказывает Ouest-France. За плохое поведение ребёнка выговор получат его родители, которым в случае нарушения новых правил придётся проходить курсы «семейного воспитания».
Коммунистическая партия Китая опубликовала закон по «продвижению семейного воспитания», по которому родители становятся «ответственными опекунами» своих детей, пишет Ouest-France.
Президент страны Си Цзиньпин намерен всё больше усиливать контроль за подрастающим поколением, рассказывает издание. В последние месяцы для этого были введены новые правила: теперь школьники должны зазубривать наизусть высказывания главы государства, не могут играть в видеоигры больше трёх часов в неделю — только по пятницам, воскресеньям и в праздничные дни, а также им запрещено во внеучебное время посещать частные учебные курсы.
Как отмечает французская газета, по новому закону последний оплот свободы — семейное воспитание — также станет «делом государства». Родители должны прививать детям «любовь к партии, стране, её людям и социализму». Отныне нарушение основных принципов воспитания в семье, установленных партией, будет являться правонарушением. В случае «очень плохого поведения» ребёнка родителей ждёт выговор. Под «плохим поведением» подразумевается прогул школы, игры на деньги, употребление наркотиков или просмотр порнографии.
Родителям, которые не смогут выполнить требования правительства, предложат «курсы по семейному воспитанию». В первой редакции закона предусматривалось, что за отказ проходить обучение будет полагаться штраф или заключение на несколько дней, однако пока такое наказание не прописано в принятом законе. Как предполагает издание, свою роль могла сыграть резко негативная реакция китайцев в соцсетях после публикации первого варианта закона. Также не исключено, что саму возможность наказания посчитали достаточной.
В то же время Коммунистическая партия Китая после десятилетий политики «одна семья — один ребёнок» испугалась демографического провала и теперь поощряет заводить троих детей. Ouest-France в заключение выражает сомнения, что новый закон для будущих родителей поможет стране поднять рождаемость.
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