Guardian: несмотря на усилия властей, рождаемость в Китае упала до самого низкого за несколько десятилетий уровня
Национальное бюро статистики КНР в понедельник сообщило, что в Поднебесной в 2021 году родилось 10,62 миллиона детей, т.е. было 7,52 рождения на тысячу человек. За этот же период было зарегистрировано 10,14 миллиона умерших, т.е. 7,18 смертей на тысячу человек. Таким образом прирост населения составил всего 0,34 на тысячу жителей страны. Как отмечает издание, темпы роста населения оказались самыми низкими с 1960 года.
Китай, как и большая часть Восточной Азии, находится сейчас в тисках демографического кризиса с такими характерными для него чертами, как снижение рождаемости, прогнозы неизбежного отрицательного прироста населения, а также старение этого самого населения. Согласно последним данным, доля людей старше 60 лет в Китае выросла с 18,7% в 2020 году до 18,9% в 2021-м.
Пекин объявил о крупных реформах, направленных на решение проблемы с падением прироста населения. На смену политике двух детей, введённой в 2016 году и вызвавшей небольшой рост рождаемости, который, однако, затем закончился спадом, пришла политика трёх детей.
Среди факторов, способствующих нежеланию молодых китайцев заводить детей, часто называются поздние браки, высокая стоимость жизни и отсутствие социальной мобильности. Реагируя на сложившуюся ситуацию, Пекин уже запретил дорогостоящее частное репетиторство и пообещал улучшить доступ детей к дошкольным учреждениям, а также ситуацию с отпусками по беременности и родам.
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