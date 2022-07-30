NTD: тепловые удары и ожоги от тротуаров — американские бездомные страдают от аномальной жары

Бездомные в США страдают от аномальной жары. Как передаёт NTD, кроме тепловых ударов у людей также случаются потницы, обезвоживание, ожоги от тротуаров, когда они ходят или засыпают на них. Им стараются помогать благотворительные организации, однако их сил не хватает на всех.

Житель Аризоны Майкл Робинсон — бездомный последние 27 лет. И он говорит, что с каждым годом всё больше боится прихода лета. Жара в этом американском штате всё более смертоносная. И не везде, где в помещениях есть кондиционер, мужчине рады.

МАЙКЛ РОБИНСОН, бездомный: По всему миру температура рекордная. Просто ужасно. Здесь, в Аризоне, я каждый раз со страхом жду этих трёх месяцев. Остальное время года здесь чудесно, как в раю. Но три-четыре месяца лета просто ужасные.

Средние летние температуры теперь выше 40 градусов. В этом году у Майкла случился тепловой удар. К счастью, одна благотворительная организация ему помогла: волонтёры нашли его и доставили в больницу.

Но повезло не всем. Так, в районе города Финикс в прошлом году от жары умерло 130 бездомных, а в 2020-м — более 170. Это в два раза больше, чем в предыдущие четыре года.

МАРТИ ХЕЙМС, представитель Circle the City: Кроме тепловых ударов также случаются потницы, ожоги от тротуаров, когда они ходят по ним или засыпают на них. Очень сильные ожоги. Ещё обезвоживание.

Сильная жара установилась на большей части территории Соединённых Штатов. А это означает, что у организаций, которые помогают бездомным, стало больше работы. Сейчас они работают в районе Саннислоуп, где бездомных особенно много.

ДЕНИС УИЛЬЯМС, бездомный: Не так страшно, если об этом не думать и оставаться в тени. Но тут не так много деревьев, которые дают тень. Их мало.

МАРТИ ХЕЙМС: Цифры в этом году ужасающие. К сожалению, мы знали, что это произойдёт. Мы видим, что становится больше бездомных пациентов.

Экстремальная жара также привела к пожарам в Калифорнии. Они охватили более 2600 гектаров территории близ Йосемити и поставили под угрозу парк гигантских секвой.

Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.