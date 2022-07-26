BFM TV: и радостно, и тревожно — Средиземное море прогрелось до рекордных 30 °С

Температура воды в Средиземном море обновила рекорды и приближается к 30 °С — к радости детей и взрослых на французских пляжах, передаёт BFM TV. Однако последствия жары вызывают тревогу у экспертов: они опасаются, что повышение температуры губительно скажется на обитателях морских глубин.

Больше не получится отлынивать от купания, ссылаясь на холодную воду. На этом пляже в Марселе температура Средиземного моря поднялась до 28 градусов по Цельсию — к радости как детей, так и взрослых.

МАЛЕНЬКАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Она меня охлаждает. Нам это нужно.

ФРАНЦУЖЕНКА: Лично я люблю тёплую воду. А сейчас вода прогрелась до 28 градусов по Цельсию, так что мне она очень нравится. На мой взгляд, по сравнению с температурой воздуха она всё равно освежает.

Другим тёплая вода не нравится и даже вызывает у них беспокойство.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Вода слишком тёплая, это нехорошо. Всё-таки предпочитаем 22—23 градусов по Цельсию.

ФРАНЦУЗ: Вода просто великолепная! Я не уверен, что это хорошо для планеты, меня это немного беспокоит.

Причина аномальных температур — продолжительные и повторяющиеся периоды жары, которые не могли не сказаться на жизни морской фауны. В 20 метрах от берега морские организмы живут на глубине Средиземного моря при средних температурах в 13 градусов по Цельсию.

ТЬЕРРИ ТИБО, профессор морской экологии Средиземноморского института океанологии: А летом на поверхности формируется тёплый слой воды, и в отсутствие ветра этот слой будет опускаться на глубину, где температура может подняться гораздо выше 13 градусов по Цельсию, особенно на глубине 20,30 и 40 метров. Например, горгонарии обычно сильно страдают от этого. Горгонарии — это крупные организмы, которые немного похожи на кораллы. Они прикреплены к месту, и (от повышения температуры воды. — ИноТВ) у них образуются некрозы, которые приводят к довольно масштабному вымиранию особей в колонии, которые умирают после некроза и не восстанавливаются.

У берегов Бастии (коммуна на Корсике. — ИноТВ) температура воды приближается к 30 градусов по Цельсию, что на 4—6 градусов выше, чем средние показатели для этого времени года.

Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.