BFM TV: в Испании от жары погибло свыше 500 человек

02:51
В ЦРУ завили, что Иран не ведёт работу по созданию ядерного оружия
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Иран в настоящее время не ведёт работу по созданию ядерного оружия.
02:34
Байден заявил о намерении провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден сообщил о намерении провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие десять дней.
02:16
Глава ЦРУ Бёрнс заявил, что Путин «слишком здоров»
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс сообщил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров».
02:00
В ФМБА рассказали о работе над технологией производства препарата от оспы обезьян
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о проведении исследований по созданию технологий производства препарата для лечения вызываемых поксвирусами заболеваний, в том числе оспы обезьян.
01:42
Посол Китая выразил надежду на выстраивание позитивных отношений с США
Отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудностей, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела. Об этом заявил посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган.
01:25
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
01:09
Байден сообщил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды
Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды в штате Делавэр, где проходило его детство.
01:01
Источник: «Рома» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Вейналдуму
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
00:53
Спасатели эвакуировали около 400 человек из горящего в Москве жилого дома
Около 400 человек эвакуировали из горящего жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, один человек спасён из лифта. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
00:50
Sport24: «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса $2,5 млн
Стала известна сумма трансфера защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса в «Динамо».
00:36
В Минстрое рассматривают вариант доставки стройматериалов в Калининград по воде
В Минстрое сообщили, что власти Калининградской области рассматривают вариант с доставкой строительных материалов в регион с помощью паромов.
00:33
Черчесов высказался о поражении «Ференцвароша» в квалификации ЛЧ
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Слованом».
00:20
В МЧС сообщили о тушении пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Пожарные ликвидируют пожар на площади 1 тыс. кв. м в жилом восьмиэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
00:15
«Крылья Советов» призвали болельщиков поддержать Пиняева
«Крылья Советов» обратились к болельщикам с просьбой о поддержке полузащитника Сергея Пиняева.
00:04
Пекин призвал стороны конфликта на Украине к перемирию и переговорам
Пекин призывает участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирных переговоров, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
23:56
Защитник ЦСКА Гайич: отсутствие еврокубков для меня не проблема
Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своём отношении к бану российских клубов в еврокубках.
23:50
Вице-президент США Харрис: Вашингтон привержен укреплению отношений со странами Африки
Соединённые Штаты привержены укреплению отношений со всеми африканскими странами. Об этом заявила в среду вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления на бизнес-саммите США — Африка.
23:41
«Ференцварош» уступил «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов
«Ференцварош» проиграл «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
23:35
Посол КНР в США призвал Вашингтон придерживаться политики одного Китая
КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики одного Китая, заявил посол страны в Соединённых Штатах Цинь Ган.
23:26
Террористы совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:23
Источник: Ян проведёт поединок с О'Мэлли на турнире UFC 280
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян встретится с американцем Шоном О'Мэлли на турнире в Абу-Даби.
23:15
Боррель заявил, что ЕС выделил €500 млн на поддержку ВСУ
Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
23:11
В Госдепе предположили, что Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине
Власти США полагают, что Иран поддержал проведение российской спецоперации на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
23:07
Фернандеш рассказал о ситуации с будущим Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб.
22:57
Посол КНР заявил, что Китай не хочет войны с Тайванем
Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
22:53
Свищёв прокомментировал решение Карлсена не играть с Непомнящим за шахматную корону
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.
22:49
МО: российские средства ПВО уничтожили два БПЛА боевиков рядом с базой Хмеймим в Сирии
Российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии.
22:42
Mercosur отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае
Южноамериканская торговая организация Mercosur отказала президенту Украины в выступлении на саммите в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел страны Рауль Кано.
22:35
Актёр Баринов высказался о возможном переходе Игнатьева в «Локомотив»
Народный артист Валерий Баринов, болельщик «Локомотива», прокомментировал новость о подписании форварда Ивана Игнатьева московским клубом.
22:29
Россия организовала два морских гумкоридора в Чёрном и Азовском морях
Российские подразделения создали все необходимые условия для функционирования двух морских гумкоридоров, следует из заявления Минобороны России.
22:29
Посол Китая: в случае начала новой холодной войны в ней не будет победителей
Китай не желает начала новой холодной войны, в случае её начала все участники окажутся среди проигравших. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.
22:18
«Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера
Защитник «Торино» Глейсон Бремер продолжит карьеру в «Ювентусе».
22:17
Кабмин выделит почти 7 млрд рублей на восстановление самолётов
Правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.
22:09
ВМФ России устранил минную опасность в порту Мариуполя
Российские моряки устранили минную опасность в акватории мариупольского порта в Донецкой Народной Республике, следует из заявления Минобороны России.
22:09
Минобороны: более 26 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:05
Савин сообщил о регистрации клуба «Красава» на Кипре
Президент «Красавы» Евгений Савин зарегистрировал клуб на Кипре.
21:59
В Госдепе заявили, что рассчитывают на возобновление работы «Северного потока»
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на возобновление работы газопровода «Северный поток» и видит в нём фактор энергобезопасности Европы.
21:57
Новак: Россия не будет поставлять нефть, если цена будет ниже затрат на добычу
Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
21:51
В Тамбовской области обсудили реализацию проекта «Чистая вода»
В Тамбовской области обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода». Совещание провёл врио главы администрации Максим Егоров.
21:50
В НБКИ рассказали, можно ли улучшить кредитную историю
Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.
21:50
ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правоту арбитра Владислава Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак» в первом туре РПЛ.
21:50
Депутат Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью
Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью.
21:49
Операционный директор Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности
Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности.
21:46
В Ставропольском крае смогут повысить квалификацию 300 педагогов из ЛНР
В Ставропольском крае курсы повышения квалификации пройдут 300 педагогов из Антрацитовского района ЛНР. Занятия состоятся на базе краевого института развития образования.
21:43
Аналитик Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа.
21:43
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4%
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%).
21:38
В Фонде по защите прав вкладчиков рассказали, как защититься от финансовых мошенников
В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров рассказали, как защититься от финансовых мошенников.
21:38
МО: атака ВСУ по ЗАЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе
Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.
21:37
Левандовский представлен в качестве футболиста «Барселоны»
Нападающий Роберт Левандовский представлен в качестве игрока «Барселоны».
21:28
В Подмосковье почти 900 детей-сирот обрели семью с начала года
Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи около 900 детей с начала 2022 года, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.