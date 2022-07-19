Sky News: «беспрецедентный день» — Британию поразила рекордная жара
Температура в аэропорту Хитроу достигла 40,2 °C. Этот показатель стал новым рекордом для Англии, большая часть которой переживает аномальную жару, сообщает Sky News.
Изнуряющий зной уже привёл к значительным сбоям в работе транспорта. В частности, аэропорту Лутон пришлось приостановить полёты из-за дефекта взлëтно-посадочной полосы. Кроме того, по данным полиции, жара деформировала часть трассы в Кембриджшире, превратив её в «скейт-парк».
Ссылки по теме
-
NBC: из-за аномальной жары по всей Европе бушуют мощные пожары
-
TVE: в Испании экстремальная жара за несколько дней унесла жизни 360 человек
-
Bloomberg: аномальная жара в Европе привела к росту цен на газ и электроэнергию
-
Independent: Джонсон пропустил посвящённое рекордной жаре кризисное совещание ради прощальной вечеринки