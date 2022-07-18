NBC: из-за аномальной жары по всей Европе бушуют мощные пожары

Предсказания британских метеорологов, которые два года назад предупреждали, что из-за климатических изменений в Великобритании к 2050 году температуры будут достигать 40°С, видимо, станут явью почти на тридцать лет раньше: именно такая жара ждёт страну на следующей неделе, передаёт NBC News. Как сообщает канал, аномальная жара накрыла всю Европу, которую теперь терзают мощные лесные пожары.
В Европе, а также отдельных регионах Северной Африки, свирепствуют пожары.
В Испании по всей территории страны бушуют семнадцать пожаров — и тысячи людей вынуждены в спешке покидать свои дома. Эта женщина признаётся, что шокирована происходящим.
Из-за аномальной жары — столбик термометра поднимается до 114 градусов по Фаренгейту (45°C) — погибли уже почти 400 человек. Ситуация стала отчаянным испытанием для сотрудников экстренных служб, которые работают в авральном режиме, пытаясь спасти жизни и имущество людей, пока жители спешно эвакуируются.
МУЖЧИНА: Если уже на себе чувствуешь мощь жары и ветра, значит уже всё.
Похожая картина и во Франции, где пожары продолжают набирать интенсивность. Рядом со знаменитым своими винами регионом Бордо площадь возгораний достигает 25 тысяч акров (100 кв.км). Сотрудники полиции обходят жилища, чтобы заставить жителей эвакуироваться, пока ещё не слишком поздно. На сегодняшней момент в стране эвакуировалось 12 тысяч человек.
Смертоносный период аномальной жары охватил Европу в самый разгар туристического сезона.
В Великобритании ситуация критическая, ведь там большинство жилищ не оборудовано системами кондиционирования воздуха — и правительство страны сегодня проводит внеочередное заседание по вопросу жары.
ДИКТОР: Добрый день! Сегодня — пятница, 22 июля 2050 года.
Два года назад национальное метеорологическое агентство Великобритании опубликовало такой вот «прогноз», дабы предупредить публику о климатических изменениях.
ДИКТОР:...на значительной части территории Англии и Уэльса воздух будет прогреваться до 40°C.
МЕГАН ФИЦДЖЕРАЛЬД, зарубежный корреспондент NBC News: Но это жутковатое предсказание, похоже, сбудется почти на три десятилетия раньше: ожидается, что температуры в Соединённом Королевстве достигнут 40°C — то есть, почти 104 градусов по Фаренгейту — в течение следующей недели.
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