DМ: в Великобритании объявили чрезвычайную ситуацию — страну ждёт рекордная жара
В Великобритании объявили «национальную чрезвычайную ситуацию» в связи с предстоящей в начале следующей недели аномальной жарой, сообщает Daily Mail.
В Великобритании объявили «национальную чрезвычайную ситуацию» в связи с предстоящей в начале следующей недели аномальной жарой, сообщает Daily Mail.
Украинское правительство потребовало западные банки разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефти, под угрозами исков в Международный уголовный суд (МУС), цитирует Financial Times советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олега Устенко.
Экс-супруга бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла от несчастного случая.
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что из-за длительного полёта межпланетной станции на ядерном буксире космонавты будут доставляться к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на сверхтяжёлой ракете.
Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что военная политика стран Запада с постоянным наращиванием военных расходов неэффективна.
В результате крушения вертолёта Black Hawk Министерства ВМС Мексики погибли 14 человек, один из пассажиров выжил.
Россия регулярно уведомляет ЮНЕСКО об ударах Украины по объектам культуры, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» старший советник постпредства России при всемирной организации Сергей Леонидченко.
С 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выброс мусора из машины — будут наказываться граждане, должностные лица и компании, заявила юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.
Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила о необходимости построить как можно больше АЭС и производить больше малых модульных реакторов для сокращения зависимости от российского газа.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Европы столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами на фоне недовольства граждан.
Член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич анонсировал демонтаж памятников Героям Советского Союза и Героям Социалистического труда на Театральной площади в Одессе.
Пресс-служба администрации Мелитополя сообщила о сокращении комендантского часа во временном областном центре Запорожской области.
Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя на фоне убийства журналиста Джамаля Хашукджи, совершённого в 2018 году.
В результате авиакатастрофы на Кубани погибли два человека, заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Число россиян, пересёкших границу с Финляндией после снятия всех коронавирусных ограничений на границе, за один день достигло более 5 тыс. человек, что равняется показателям докоронавирусного уровня.
Одной из версий причин авиакатастрофы с самолётом Ан-2 на Кубани рассматривается ошибка пилотирования.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали продолжит карьеру в «Челси».
Председатель Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек подтвердил переход нападающего «Баварии» и капитана сборной Польши Роберта Левандовски в «Барселону».
Украинские военные допрашивают жителей Одессы, выясняя, есть ли у них родственники в России и насколько они лояльны Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Адвокат общественного деятеля Леонида Гозмана* сообщил, что его подзащитного допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.
Полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.
США будут приветствовать решение России сесть за стол переговоров с Украиной — Москва может сделать это в любой день, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Самолёт Ан-2 разбился в Краснодарском крае в результате столкновения с ЛЭП, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Бриль Эмболо продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Украинская армия начала обстрел Кировского района Донецка, жителям города рекомендуют не покидать дома без острой необходимости.
Украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
Российский полузащитник Алан Дзагоев прокомментировал слова вице-президента «Алании» Данила Гуриева.
Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.
Вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о принципиальном согласии полузащитника Алана Дзагоева перейти в клуб из Владикавказа.
В Удмуртии завершилась первая смена летней оздоровительной кампании.
В Нижегородской области более 270 выпускников получили 100 баллов за Единый государственный экзамен в 2022 году.
Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз заявил, что план по вводу жилья в эксплуатацию в 2022 году составляет 981 тыс. кв. м. По итогам января — июня введено 678 тыс. кв. м.
Член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.
Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Зенитом».
Американский президент Джо Байден заявил, что США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках. Администрация Байдена при этом ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.
Экономист Сергей Хестанов прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал дожди в ряде регионов России.
Заведующий лабораторией каталитических процессов нефтепереработки Центра исследований и разработок, кандидат химических наук Вадим Фадеев прокомментировал идею создания эталонного сорта нефти.
Украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике.
Анастасия Алексеева, рекрутер Центра карьеры образовательной платформы Skillbox, рассказала, как закрепиться на новом месте работы.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».
Соединённые Штаты призывают страны Европейского союза вводить многочисленные санкции против России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнёры, пишет китайское издание Global Times.
Руководитель климатической компании «Аквилон» Леонид Кучин дал советы по эксплуатации кондиционеров.
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, какие анализы желательно сдавать ежегодно.
Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал сообщение о смерти Георгия Ярцева.
Дерматокосметолог Элина Дормидошина рассказала о косметических процедурах, которые не стоит делать летом.
Прибывший в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Их встреча состоялась сразу после того, как американский лидер вышел из машины после прибытия из аэропорта Джидды.
Боец Top Dog FC Владислав Туйнов признался, что в будущем намерен совмещать выступления в кулачных боях с поединками по кикбоксингу.
Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, как относится к решению известного кикбоксинг-промоушена Glory освободить от контрактов российских бойцов из-за событий на Украине.
Минобороны США не отслеживает использование украинскими военными американских вооружений и не видит признаков того, что они передаются третьей стороне, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с журналистами.