В Европе и Китае сотрудники зоопарков помогают животным перенести жаркую погоду. Как передаёт NTD, зверей обливают холодной водой и угощают замороженными блюдами из мяса, рыбы или фруктов, а также мороженым.
Панда Бин Син наслаждается мороженым из арбуза. В 40-градусную жару звезда зоопарка в Мадриде предпочитает холодный десерт, а не зелёный бамбук.
РЕБЕКА ОРТЕГА, смотрительница зоопарка: Панды — животные из более холодного климата. Но у нас всё предусмотрено. В вольере есть пагода с кондиционером и открытый бассейн. Также мы готовим фруктовое мороженое, чтобы панды охладились.
От палящего зноя страдают и другие питомцы. Зверей обливают холодной водой и угощают замороженными блюдами из мяса, рыбы или фруктов.
А это зоопарк в Шанхае. Здесь тоже плюс 40. Обезьяны не вылезают из бассейна. Слонам и бегемотам устраивают холодный душ. Волки прячутся в тени. Гостей в такую жару мало.
ГОСТЬ ЗООПАРКА:В Шанхае слишком жарко. Лучше бы шёл дождь. Когда нет дождя, чувствуешь себя как в сауне.
Китай готовится к экстремальной погоде. Синоптики обещают летом и аномальную жару, и рекордные осадки.
В Европе тоже ждут ещё большего повышения температуры. Изнурительный зной принесли горячие ветры из Африки.
Соединённые Штаты призывают страны Европейского союза вводить многочисленные санкции против России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнёры, пишет китайское издание Global Times.
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